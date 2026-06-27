Губернатор Владислав Шапша поздравил калужскую молодёжь с праздником

Сегодня, 27 июня, в России отмечают День молодёжи.

Фото/видео: Губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Сегодня, 27 июня, в России отмечают День молодёжи. Губернатор Калужской области Владислав Шапша поздравил юных жителей региона с этим праздником и обратился к ним с тёплыми словами.

- С твоим праздником, молодежь! Дорогие ребята! Живите ярко. Смело идите вперед к своей мечте. И на этом пути не бойтесь ошибок. Делайте добрые дела, меняйте мир к лучшему. Прославляйте Россию и родной Калужский край, - поздравил губернатор.

Владислав Шапша также заверил, что региональные власти продолжают работать над тем, чтобы у молодёжи были все условия для развития и самореализации — для занятий спортом и творчеством, для поиска работы по душе и открытия собственного дела.

- Любим вас всем сердцем, гордимся вами. Нам нужны ваши инициативы и смелость, энергия и таланты. Давайте вместе делать Калужскую область сильнее, уютнее и краше. С Днем молодежи, друзья! - завершил обращение губернатор.