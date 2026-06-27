Из Калужской области выдворили 22 нелегальных мигранта

Сотрудники УФССП России по Калужской области исполнили 22 решения суда о принудительном административном выдворении иностранных граждан.

Фото: УФССП России по Калужской области.

Все они нарушили миграционное законодательство и должны были покинуть территорию России.

Среди выдворенных - 13 граждан Узбекистана, 6 граждан Таджикистана, а также по одному человеку из Нигерии, Казахстана и Армении. Всех их признали виновными по статье 18.8 КоАП РФ - нарушение правил въезда в страну либо режима пребывания.

Нарушителей оштрафовали и приняли решения о принудительном выдворении. До отправки на родину их поместили в специальное учреждение для временного содержания.

Сотрудники силового блока Службы доставили 22 иностранцев до пунктов пропуска через государственную границу, откуда они отправились на родину. Исполнительное производство завершено.