Обнинск
+16...+17 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Из Калужской области выдворили 22 нелегальных мигранта
Общество

Из Калужской области выдворили 22 нелегальных мигранта

Сотрудники УФССП России по Калужской области исполнили 22 решения суда о принудительном административном выдворении иностранных граждан.
Ольга Володина
27.06, 09:12
0 239
Фото: УФССП России по Калужской области.
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Все они нарушили миграционное законодательство и должны были покинуть территорию России.

Среди выдворенных - 13 граждан Узбекистана, 6 граждан Таджикистана, а также по одному человеку из Нигерии, Казахстана и Армении. Всех их признали виновными по статье 18.8 КоАП РФ - нарушение правил въезда в страну либо режима пребывания.

Нарушителей оштрафовали и приняли решения о принудительном выдворении. До отправки на родину их поместили в специальное учреждение для временного содержания.

Сотрудники силового блока Службы доставили 22 иностранцев до пунктов пропуска через государственную границу, откуда они отправились на родину. Исполнительное производство завершено.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
нелегальные мигранты мигрант уфссп
Лента настроения
2 оценили
0%
0%
0%
50%
0%
50%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkllY3RhdWpsdlViS3lFM29VUkgzbXc9PSIsInZhbHVlIjoialcwTVB4Z0lwcUNURms5ZEVka0pEUU5qR0lrYm5MaUwyRVBIc1U2VUpLVFZZRGVlaHhLNTlad1FrbExZdzdjemU1MXlibVhFellmU0UvazViMWwySEwvVHlkN24vSDlWOW96NS9BaEgxL0Z4K0kzZ0VWYnNWSGdZTE4wTlRzbzlPRFhtaDdqZ0xtWnAycjNOSjZqUnN3S0tPNkg4Mk4xOG04SmpvN1h4NlQveExSdXBZejBpMVJhRmVZU1lTTFA3OWU3QmtsOFZjUTFDenE1d3ZNL1R4cGFnVkRGV0IxSFE2Mk56bVpDNS9VZ0twcytNUGUrSkpuVGF6Qkp4YjdmbjdEL20wUUR4RTUwdVlQYjh4eWdXSFEyZXFLbkZJbENaMm5qaENuL24rS01DOWVRdGo3bDhvZ0grbEk5NTMzenpLeFdwWmRJZ2I4eUNzNlQ2T1NjUG1RNnRxamlIcTBLbndNSmNzS1lTdVhRdWNOOUFvTFZyRDhTSTAvRGVrWXl3c2EyM2pneGlBNHR3aU0zY1FQRHRsL3F2djBlYjV6d0dzMFRoa2hFUHEraGpKTk84WTRWdHdYTU04a3h5THdOVSIsIm1hYyI6ImZjNTU4YzE3MWJhZDhlNmRmMzVhMTZiZjI1MjM5NmFiMGRiYmIxYzgxNDFjOTgzOTIwZDgwZTZiMDNiMDVkYjAiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkpHQXpuU1hBU3FJNlN5VWpmQkRGVlE9PSIsInZhbHVlIjoiZ09oVEwyTjgrbGVjWnBjTTFDLy9TSldENjRKRjBwVjlsVm9LbGM5ejdyUG9yWHpqZnk0bHdBZ0MzNnpLelJhSmVtK0FXU0JjYUkvY2pOb2I2TUZGUFM3dU1rZDJuaXhwSGJzcnZMSlkveDBkenZMVXV6YjdoQlROVU5kTGVSQlUxbDJEOER3TnV2elppOEd1Q2ZFUUowelo2aCtXbEM3Q1gxZEZZZWFFNG5zdDloYXJpTHovbEpWSVVnL252S2hmTmJkYjZZSjV0MVVydnM4c2ZsQm1tL3VCcDdRaHZxdHFHMzVQR3pqWTg5cUcyVUpGbUpjSHhoNFlhb0lzTDNvV2V1ZG16UWw1S2tPWUFIZzJPdjFRTWRtaUNka0tsRXBqUlJBdVBsNkVOYm42WDVHSVBabFhsVEJiL2oraDBsZjgzM3RXM25CYjZod24rZFk4a0VmTXoyRUNaY2w3akpxcUViRzIxV1BEcHFZMGNScTJlcU9GU1p0Umtqc2M5c0VNUC9XL2JiZk9heVEyR3dFeVNCR0NqMjdQN3JpVkNUV1dqd0J4L3pzcFdFbnBuK3BkOUl5clA2UHJmdS9vRzdTVWhKZlpPR2pVTUNXam5XRWl5end3ejZlaDl1b2JiYm9kaHJnTDl4eDFXVGJoWHBydzNpNGdaL1hac3J6YjBxMTBscFhXL3U1OEZGQW9KSnhZbzFDblhVb1BlRVQzK1B5Uk5WQTg4WVVBSk14clFySmQwQm1lTldYanBxMnZ6SHRESit6R2djUG9yTFhweEZzWTBiYzBFMmdZcUZENytmcU91d0lYdVppejJ4V3JxbFIvZ1FLU0x0dkJtcXczTTVLaSIsIm1hYyI6IjNjYTE2ZTU4ZjhjZjRmZTcxZmE2OGJkNDFmN2ZmN2VjZDMzNmUzN2UzNThmMzMwM2NlNGI2ODViMGIyODc0ZDMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+