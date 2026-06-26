Калужские школьники прошли по «Тропе героя»

В Калуге состоялся военно-полевой слёт «Тропа Героя», в котором приняли участие учащиеся городских школ.

Фото: Администрация городского округа города Калуги.

Мероприятие организовали для того, чтобы поддержать интерес ребят к патриотическому воспитанию, помочь им лучше подготовиться к будущей службе в армии и развить чувство ответственности. Об этом рассказали в администрации Калуги 26 июня.

Школьники с большим энтузиазмом включились в соревнования. По сути, это был квест на свежем воздухе, где каждый мог показать свои силы, ловкость и смекалку. Ребята проходили этапы, которые требовали не только физической подготовки, но и знаний.

На площадках слёта участники преодолевали верёвочную полосу препятствий, проходили огневой рубеж, учились оказывать первую помощь в полевых условиях в рамках тактической медицины. Также школьники метали гранаты из окопа на точность, собирали и разбирали автомат Калашникова, участвовали в туристической эстафете и преодолевали препятствия.

По итогам соревнований первое место заняла команда школы №45, второе - школа №47, третье - школа №7.

После завершения всех испытаний участников ждал привал с полевой кухней, где они могли отдохнуть и поделиться впечатлениями о прошедшем дне.