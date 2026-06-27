Стало известно, кому достанутся стикерпаки ко Дню молодёжи
В среду, 24 июня, мы объявили о розыгрыше стикерпаков ко Дню молодёжи для наших подписчиков в MAX
Чтобы получить два стикерпака, нужно было подписаться на канал в MAX и написать в комментариях по ссылке, чем для тебя является молодость.
Для кого молодость - это это возможность узнать жизнь такой, какая она есть. А кто-то считает, что молодость - это необъяснимая жажда знаний, приключений, эмоций.
Стикерпаки получают Глеб, Дмитрий, Евгения, Мария и В.Ш. Поздравляем!
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