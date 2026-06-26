В Калужской области за информацию о пропавшей пенсионерке заплатят 500 тысяч

Следственное управление СК России по Калужской области продолжает расследование по факту исчезновения 73-летней жительницы региона.

Женщина пропала 13 августа 2025 года, когда ушла из своего дачного дома в СНТ «Лесное» Бабынинского района. С тех пор о ней ничего не известно.

Дачный участок пенсионерки находится недалеко от поселка Воротынск, в районе железнодорожной станции «200 км». В тот день женщина вышла из дома и не вернулась. Поиски результатов пока не дали.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). В поисковых мероприятиях задействованы сотрудники СК, МЧС, полиции, военнослужащие и волонтеры. Все они продолжают отрабатывать возможные версии.

Приметы пропавшей: рост 165 см, нормальное телосложение, волосы каштанового цвета, глаза голубые. Женщина носит очки в бело-зеленой оправе.

Любую информацию, которая поможет установить местонахождение пенсионерки, ждут в правоохранительных органах. За достоверные сведения гарантируется вознаграждение в размере 500 тысяч рублей.

Всем, кто обладает любой информацией о местонахождении пропавшей или обстоятельствах ее исчезновения, просьба сообщить по телефону 8-920-895-47-44 или 8-999-380-35-58. Анонимность гарантируется.