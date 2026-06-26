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Калужские строители завершают ремонт подстанции в ЛНР

Калужская область продолжает помогать Луганской Народной Республике в восстановлении инфраструктуры.
Ольга Володина
26.06, 13:13
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Фото: Министр строительства и ЖКХ региона Вячеслав Лежнин.
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Строители из нашего региона занимаются ремонтом трансформаторной подстанции ТП-405 в городе Золотое на улице Войкова. О ходе работ 26 июня рассказал министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин.

На объекте уже выполнена большая часть задач. Строители смонтировали второй слой кровельного покрытия, полностью отштукатурили и покрасили стены, обустроили отмостку и укрепили наружные стены подстанции. Сейчас работы выходят на финишную прямую.

Подстанция обеспечивает электричеством жилые дома и социальные объекты города.

Калужская область на регулярной основе направляет специалистов и технику для восстановления инфраструктуры в подшефных территориях ЛНР.

Фото: министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин.

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