Калужские строители завершают ремонт подстанции в ЛНР

Калужская область продолжает помогать Луганской Народной Республике в восстановлении инфраструктуры.

Фото: Министр строительства и ЖКХ региона Вячеслав Лежнин.

Строители из нашего региона занимаются ремонтом трансформаторной подстанции ТП-405 в городе Золотое на улице Войкова. О ходе работ 26 июня рассказал министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин.

На объекте уже выполнена большая часть задач. Строители смонтировали второй слой кровельного покрытия, полностью отштукатурили и покрасили стены, обустроили отмостку и укрепили наружные стены подстанции. Сейчас работы выходят на финишную прямую.

Подстанция обеспечивает электричеством жилые дома и социальные объекты города.

Калужская область на регулярной основе направляет специалистов и технику для восстановления инфраструктуры в подшефных территориях ЛНР.

Фото: министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин.