В Ульяновском районе отремонтировали детскую площадку
В пятницу, 26 июня, прокуратура Ульяновского района сообщила, что детскую площадку в деревне Жильково привели в порядок.
По данным ведомства, на качелях и горках облупилась краска, некоторые элементы сломались. Это создавало угрозу жизни и здоровью детей.
Прокуратура указала МАУ «Ульяновский коммунальщик» на нарушения. После этого на детской площадке навели порядок.
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