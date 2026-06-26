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Общество

В Ульяновском районе отремонтировали детскую площадку

Евгения Родионова
26.06, 13:30
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В пятницу, 26 июня, прокуратура Ульяновского района сообщила, что детскую площадку в деревне Жильково привели в порядок.

По данным ведомства, на качелях и горках облупилась краска, некоторые элементы сломались. Это создавало угрозу жизни и здоровью детей.

Прокуратура указала МАУ «Ульяновский коммунальщик» на нарушения. После этого на детской площадке навели порядок.

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