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В Капитале рассказали правду о своих арт-объектах

Евгения Родионова
26.06, 11:50
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Капиталисты признались, как на самом деле появляются арт-объекты в домах Капитала.

Рассказываем, к чему готовиться калужанам!

Оказывается, придумать классный арт-объект – это увлекательный аттракцион. Путь от обсуждения идеи до её реализации занимает не один месяц, полон сюрпризов и крутых поворотов.

Что вы готовите для Калуги?

– Готовим много классного и интересного. В «Доме с арками», например, будет очень красивый объект в виде арок. Как раз работаем над этим. Для клубного дома «Дзержинского 50» мы создадим изящную скульптурную композицию – настоящее произведение искусства. Сейчас активно обсуждаем, как реализовать. Это всегда очень сложный и захватывающий процесс. Для нас важно, чтобы арт-объекты отражали дух дома, передавали важную мысль и эмоцию.

Расскажите об арт-объектах, которыми вы особенно гордитесь?

– Коник в ЖК Пряники в Туле. На удивление быстро мы решили: если можно поставить в центре высокую кирпичную колонну, то почему бы и да! А потом долго и мучительно обсуждали, что достойно её увенчает. Шли дни – мы спорили, ломали карандаши, рвали эскизы и шаблоны. Каких вариантов только не было: от башенных часов до фонтана! Серьёзно.

И вдруг кто-то принёс фигурку коника из Калининграда. Нас осенило! Похож на пряник, тёплый, родной, как из русской сказки. Так Коник стал символом Пряников – хотелось бы написать – но понадобилось ещё много дней, прежде чем мы определились с формой, цветом и материалом. А зимой мы решили надеть на Коника тёплый шарф – и это был отдельный квест. А ещё Оптимисты в ЖК Бульвар Оптимистов в Рязани.

Мы долго спорили до хрипоты, перерисовывали десятки вариантов. Однажды кто-то сказал: «Оптимист – это тот, кто верит, что бумажный самолётик может летать». Мы замерли – это оно! Так появился парень с бумажным самолётиком – символ веры в будущее. А следом – двое, которые карабкаются вверх, потому что оптимист всегда найдёт, за что зацепиться. И трое на ходулях – те, кто идёт вперёд, даже когда почва уходит из-под ног. Кстати, зимой мы тоже укутали Оптимиста в шарф. Найти такой размерчик невозможно – шили всей командой.

У нас ещё много интересных историй – заглядывайте в гости, расскажем!

На сайте Капитала можно подробнее узнать обо всех проектах девелопера в Калуге.

Реклама. Застройщик ООО «Капитал-строитель жилья». ИНН 6234145644. erid: 2Vfnxxdjsj9

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