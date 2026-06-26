Компания Ростсельмаш представила достойные новинки отечественной техники на Дне Калужского поля

В среду, 24 июня, в Перемышльском округе Калужской области на площадке Калужского НИИСХ – филиала ФГБНУ «ФИЦ картофеля имени А. Г. Лорха» состоялся уже полюбившийся калужанам День Калужского поля! В этом году у главного праздника аграриев юбилей – он прошел в десятый раз. Генеральным спонсором мероприятия традиционно выступила компания Ростсельмаш.

Старт Дню Калужского поля дал заместитель губернатора региона, министр сельского хозяйства Калужской области Александр Ефремов. Он отметил, что успехи калужских аграриев во многом зависят от земледелия. Оно формирует кормовую базу для животноводства и обеспечивает высокие урожаи зерновых, овощей, плодов и ягод. В прошлом году для повышения качества обработки пашни в регионе было закуплено больше 200 единиц техники! Растут темпы возвращения земли в сельхозоборот. Министр пожелал сельхозпроизводителям успехов в сезоне и сплоченности в труде.

Всеобщее внимание в этот день привлекли выставочные площадки, где были представлены новейшие разработки: высокоэффективные удобрения, перспективные семена и передовые образцы сельскохозяйственной техники отечественных производителей, в том числе компании Ростсельмаш.

Опрыскиватели и тракторы, кормоуборочные и зерноуборочные комбайны российской компании созданы специально для русских полей. Их мощность, современное электронное наполнение и стиль впечатляет даже тех, кто далек от сельского хозяйства. Неудивительно, что профессионалы отрасли целенаправленно выбирают технику Ростсельмаш.

— У нашего предприятия 3500 гектаров земли, на которых мы выращиваем пшеницу, рапс, сою, в этом году пробуем горох, - говорит генеральный директор ООО «Головнино» Перемышльского округа Александр ГРОМОВ.

- В нашем автопарке есть два зерноуборочных комбайна Ростсельмаш RSM 161, работают третий сезон. В этом году приобрели опрыскиватель, сейчас работает в полях. Отечественные комбайны как нельзя лучше подходят под нашу урожайность, они как раз и рассчитаны на урожайность 50+ центнеров. За три сезона нареканий нет никаких. Комфортная кабина, удобство в обслуживании, любая замена запчастей происходит в короткие сроки благодаря дилеру «АГРИТ». Реагируют сразу, всегда на связи. На весь цикл уборки у нас приходится по 700 гектаров на каждый комбайн. Не загружаем до предела, но и работают на совесть. Коллегам рекомендуем RSM 161 – хорошая рабочая машина. Сейчас в автопарке не хватает три комбайна, в будущем рассматриваем покупку аналогичной модели комбайна Ростсельмаш в лизинг.

— У нас не очень большое хозяйство, до 1000 голов, расширяться дальше пока не позволяют площади, - говорит представитель компании «Швейцарское молоко» Дзержинского округа. – Но мы показываем хорошие результаты. Держим голштинскую породу, и в среднем получаем надой до 11 500 литров, а также являемся племенным репродуктором. Наше маленькое хозяйство собрало все регалии, которые могло. Среди техники особое место занимает кормоуборочный комбайн RSM F 2650. Он с нами третий год, о покупке мы не жалеем, ведь, по нашему мнению, аналогов ему на рынке сейчас просто нет. К технике надо относиться с нежностью и заботой, тогда и служить она будет исправно. Этого и придерживаемся. Наш комбайн нас очень выручает, потому что раньше мы работали полностью на арендной технике, а сейчас половину убираем своими силами. У нас за «штурвалом» комбайна RSM F 2650 с удовольствием сидит и генеральный директор, и гости, когда приезжают на обмен опытом. Однако одного комбайна нам мало, через год планируем купить второй от Ростсельмаш такой же серии.

- Мы выращиваем рапс, кукурузу, пшеницу на 1000 гектарах, - говорит гендиректор ООО «ГК «РОСТ» Олег ШЕРШНЁВ.

- Приглядываем прицепной опрыскиватель, пока только мечтаем об этой технике, но мечта уже становится ближе. Здесь есть все, что нужно для работы: хорошее смешивание, понятное управление, подходящая ширина и производительность, автономность заправки. Скорее всего в следующем году в лизинг приобретем желаемое: опрыскиватель вместе с зерноуборочным комбайном RSM 161 и трактором от Ростсельмаш.

По признанию аграриев, День Калужского поля – это прекрасная возможность познакомиться с коллегами, обменяться опытом, увидеть все новинки техники и узнать о мерах господдержки, которые позволят скорее приобрести желаемое. Компания Ростсельмаш неизменно поддерживает главный праздник аграриев, создавая комфортные возможности для роста и развития сельхозпредприятий.