Последняя возможность принять участие в розыгрыше ко Дню молодёжи

В среду, 24 июня, студии радио «Комсомольская правда - Калуга» было жарко! К нам заглянули классные спикеры из Областного молодёжного центра - Анна Зиновьева и начальник отдела организации молодёжных мероприятий Екатерина Фомина.

Они вдохновили нас своей энергией и, конечно, принесли подарки!

🎁 Разыгрываем фирменные стикерпаки!

Чтобы забрать свой набор:

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✅ В комментариях по ссылке пиши одним предложением: «Для меня молодость - это...» (честно, дерзко, смешно - как хочешь!).

Итоги - уже в субботу, 27 июня. Пять счастливчиков получат сразу по два стикерпака!

Не успел послушать эфир? Не парься, запись уже висит в нашей группе ВК.

Также аудиоверсию подкаста слушайте сегодня в 13.03; 14.03 и 15.03 на волне 93.1 FM.