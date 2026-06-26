Обнинск
+19...+20 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Последняя возможность принять участие в розыгрыше ко Дню молодёжи
Общество

Последняя возможность принять участие в розыгрыше ко Дню молодёжи

Евгения Родионова
26.06, 10:00
1 379
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В среду, 24 июня, студии радио «Комсомольская правда - Калуга» было жарко! К нам заглянули классные спикеры из Областного молодёжного центра - Анна Зиновьева и начальник отдела организации молодёжных мероприятий Екатерина Фомина.

Они вдохновили нас своей энергией и, конечно, принесли подарки!

🎁 Разыгрываем фирменные стикерпаки!

Чтобы забрать свой набор:

✅ Жми на подписку в MAX.

✅ В комментариях по ссылке пиши одним предложением: «Для меня молодость - это...» (честно, дерзко, смешно - как хочешь!).

Итоги - уже в субботу, 27 июня. Пять счастливчиков получат сразу по два стикерпака!

Не успел послушать эфир? Не парься, запись уже висит в нашей группе ВК.

Также аудиоверсию подкаста слушайте сегодня в 13.03; 14.03 и 15.03 на волне 93.1 FM.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
общество
Лента настроения
6 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImdtV3FkQjFoTXBsOHNKRGM3ZllMbGc9PSIsInZhbHVlIjoidjdkR3ZTakdDRlpwQnFITUkyeitSMU9BZXUyUUlpNTB1ai9LYVBxTFliMlZqdUQxZllOYkR4YmxEeDNKWVIxUDJZRXFBUnJrMHN4bDRjckpnTUdmd3YrNktOMWoxdEtXNmlXbmRXYXBsTm90bDIrdTRyVXFXWjVDQ1UzM2c3eTJSL0hmTTZXSXYwZW5ieExyZ0lUdGFsT21kSEJrekZSSWo3SUJacER0a1J5SmxkcWRseDRXN1ZnUWpuZmtNSGMreE9qbXpXT0xIS0Zld0dkNUtSbkZwc3pCLzYrcWZ0OE1WSm9QS0d2VFJsVmFYNUZzRWR2ZFBXYVd2ZGhvcnRNdlkva2x4bStJOFF2UWlWYjFBcHhFRXVPTFVxck0wWHMwS2FVV20wMytVVDZRTis4ZHVHbjc4bkdUYWFFci9LNjZiQU5LTFhCNjBjYllYVkRkcko2OU14ZjUvQnlSYnhlbGJTN0pZc24zbzc2L25xVElJOUtNWE1oUjY5Q3BNVy9Ma3VxdFVaQnFTT0NLWVdCOTRUUGdxZjBkdEhwZzNmcFVxSlk1cWJYVHdqV1NGRTcxOXVXS2QwRnFObmJoRVl3bCIsIm1hYyI6IjZjNmRkYzhlYWE1NmU0ZGU1OWZkYThhM2FlZjk1NjFkMmM2NmEwOTgwYjlkMDIwZTAwZjRjOWZjNzgxMzhlYjAiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Imtla3ovL0MyNkZiQTg2Qmo1YTJLZUE9PSIsInZhbHVlIjoiTVdYL0NzTGdaam1zQXlBdE14alJqSVFWZ0U3NjQrZFRjQzdCVlRrdVlNNmxLb3BqN0lFQTBzWHJTUnlhclhnZzVSNHRBLzFsb25uOWE4NUwvNnM5d2pBaGwvcWRlM2tYa3pwRzN0aWxIRmVzcEMycHNCd1JiN0FFUityVkUxMTU4ZDllWUFUTG01S2M5THBRaWFRR0ZKeGdWQmh2eUJEekxNdUZNWUZycWRoMzBOUHZPbUl2RUJXQVYrditFdEI3aVdDakdTcnBCUHNNZ1MwRHJObE9lK0kraUZrenRkZUROOGpuRWJGVUFuaHYyL3QyRXdpcmJPWlN5UzFLZUcrWEMycjEvMXdsTmxuY1JSSk9BcEhBZVQ4NmlXWis3WDZULzY0Uk1jNllPcDU4Rm04bCsrN1VrOGFqUWxOOVNyNW1zdmx5azFKRk5wTHl2SkhIUFRjNHJYVVZSOWc4MGNtR3hJamJMa2FwTnd6bkl0VXNtVmlYYytuTlNrd1FieXUrWERxZTlIR001QjNrZmFITGhrdmo2MEFxK2hSMEcvSXVFTDRkQW5QcktiQkZBclo2ZW5GTjAreXRicm1uZldQVFNFVlVLVVdGVCsyWTJzMUJ1Q0NOTzB4SDBBNTlWZ0hob3hQdWtDVlBJM29uZ3N3YlpaZ3pJN1I1ZU53UVJLMG9IVVU5VTk5Zjh4cmo2ellxTlR5MnJYMFlMbGZlZ0FCYituWFNjcUZqdkNhK3BRdFRhcTVzTVQwOWxBMkM0elNUU0UzNXVlelR4UTFQVFpQOUFoRUUvNGpLNFZQazdqRVFFUENGbkltUC9Kbm5wUjdJM2FHaGljSmhZWDFXSFRTQyIsIm1hYyI6IjFhZWViNGRkZWRkYWVkZjUwODEyNjhmMGFhOTRhYmVlOWEwODM1YmE0MDY3YmVhYjE2NjQzNjhlYjUwMTE4ZjUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+