В квартале «Космопарк» началось остекление урбан-блока 3.2

Федеральная компания DOGMA продолжает активное строительство жилого квартала «Космопарк», который возводится на улице Болдина в Калуге. На строительной площадке параллельно проводятся монолитные работы, монтаж инженерной инфраструктуры и вертикальное планирование территории. Такой комплексный подход позволяет поддерживать высокий темп строительства и приближает долгожданное новоселье для сотен семей.

Монолитные работы демонстрируют хорошую динамику: в секции № 1 урбан-блока 3.2 строители вышли на уровень 15-го этажа, в секциях № 2 и № 4 возведение каркаса достигло 13-го этажа, а в секции № 3 работы ведутся на уровне 5-го этажа. Параллельно продолжается возведение внешних и внутренних стен здания. В июне строители приступили к монтажу оконных конструкций из ПВХ.

На строительной площадке продолжается устройство инженерной инфраструктуры комплекса. Ведется монтаж индивидуального теплового пункта в урбан-блоке 3.2, а также работы по организации тепловой сети от котельной к строящимся корпусам, что обеспечит надежное теплоснабжение дома.

Продолжается монтаж подпорной стены и работы по вертикальной планировке территории, прилегающей к возводимым корпусам. Эти мероприятия направлены на подготовку дворового пространства для дальнейшего благоустройства и создания комфортной среды.

Жилой квартал «Космопарк» возводится по монолитной технологии домостроения. Проект предусматривает три очереди строительства жилых домов переменной высотности от 20 до 25 этажей. Объединит все очереди собственный прогулочный бульвар. Во дворах появятся игровые детские площадки, зоны для занятий спортом, площадки для стритбола и места для отдыха с навесами. По периметру комплекса будет создан плоскостной паркинг на 1500 машиномест.