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Двойная победа: калужский «Центр МедПроф» объявлен клиникой года

25.06, 16:03
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Ежегодную региональную награду «Клиника года», учрежденную медиахолдингом «Комсомольская правда – Калуга», организация получает впервые. 

Решение на всю жизнь

Основа деятельности «Центра МедПроф» — ​организация и проведение профессиональных медицинских осмотров. Сегодня это обязательное требование для множества сфер деятельности: от работы на заводе и управления транспортом до труда на пищеблоке и службы на посту охраны.

Впрочем, медицинские справки нужны людям везде и всегда — ​без документа даже в бассейне не искупаешься.

В работе клиника придерживается консервативных, но оттого не менее надежных методов выявления профессио­нальных болезней.

Эффективность такой стратегии подтверждает статистика: случаи выявления серьезных запущенных заболеваний единичны. Во многом это заслуга не только медиков, но и современных работодателей, которые предпочитают внимательно следить за здоровьем и благополучием своих сотрудников.

Совершенствуется оборудование, строже контролируется технологический процесс, и, к счастью, избежать проблем со здоровьем удается все большему числу людей.

Однако если профессиональный недуг все же настиг пациента, врачи не оставляют его один на один с болезнью. Пациент всегда может рассчитывать на квалифицированную консультацию не только по тактике лечения, но и по мерам социальной поддержки и реабилитации.

Ставка на безупречный профессионализм специалистов, личную ответственность за результат и командную слаженность — ​одна из концептуальных основ в работе центра.

И не случайно сегодняшняя победа стала двой­ной: успех клиники разделила и ее сотрудник — ​врач-­профпатолог Юлия Батусова, удостоенная звания «Врач года».

— Меня окружают блестящие профессионалы своего дела, и оказаться в числе лучших — ​это честь и гордость, — ​делится эмоциями доктор Батусова. — ​Я поздравляю всех коллег, ведь это общая победа. 

Предупредить и уберечь

Калужские предприятия давно оценили преимущества работы с «Центром МедПроф». Особой популярностью у бизнеса пользуются выездные осмотры в удаленных муниципальных округах, позволяющие решать вопросы здоровья персонала, почти не отрывая сотрудников от производственного процесса.

Для этих целей у учреждения имеется уникальный мобильный медицинский комплекс — ​настоящая передвижная поликлиника, где оборудовано целых восемь медицинских кабинетов для проведения полного спектра исследований и осмотров.

Отдельное направление — ​ежедневная проверка работников предприятий, управляющих транспортными средствами. Она проводится до и после рейса, поэтому требует от медиков полной самоотдачи.

— Уважаемые коллеги! — ​обращается ко всем работникам директор «Центра МедПроф» Александр Шавкин. — ​Наши победы — ​убедительное доказательство того, что мы движемся в верном направлении. Горжусь тем, что работаю в команде настоящих профессионалов, для которых здоровье пациентов стоит на первом месте. Пусть наши общие успехи множатся, а энергия и энтузиазм никогда не иссякают! Желаю вам новых достижений, благодарных пациентов и уверенности в завтрашнем дне. С праздником, с заслуженной наградой!

г. Калуга, ул. Болдина, д.26а

+7 4842 50­69­60, +7 4842 50­69­57

 

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