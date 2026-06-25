Двойная победа: калужский «Центр МедПроф» объявлен клиникой года
Ежегодную региональную награду «Клиника года», учрежденную медиахолдингом «Комсомольская правда – Калуга», организация получает впервые.
Решение на всю жизнь
Основа деятельности «Центра МедПроф» — организация и проведение профессиональных медицинских осмотров. Сегодня это обязательное требование для множества сфер деятельности: от работы на заводе и управления транспортом до труда на пищеблоке и службы на посту охраны.
Впрочем, медицинские справки нужны людям везде и всегда — без документа даже в бассейне не искупаешься.
В работе клиника придерживается консервативных, но оттого не менее надежных методов выявления профессиональных болезней.
Эффективность такой стратегии подтверждает статистика: случаи выявления серьезных запущенных заболеваний единичны. Во многом это заслуга не только медиков, но и современных работодателей, которые предпочитают внимательно следить за здоровьем и благополучием своих сотрудников.
Совершенствуется оборудование, строже контролируется технологический процесс, и, к счастью, избежать проблем со здоровьем удается все большему числу людей.
Однако если профессиональный недуг все же настиг пациента, врачи не оставляют его один на один с болезнью. Пациент всегда может рассчитывать на квалифицированную консультацию не только по тактике лечения, но и по мерам социальной поддержки и реабилитации.
Ставка на безупречный профессионализм специалистов, личную ответственность за результат и командную слаженность — одна из концептуальных основ в работе центра.
И не случайно сегодняшняя победа стала двойной: успех клиники разделила и ее сотрудник — врач-профпатолог Юлия Батусова, удостоенная звания «Врач года».
— Меня окружают блестящие профессионалы своего дела, и оказаться в числе лучших — это честь и гордость, — делится эмоциями доктор Батусова. — Я поздравляю всех коллег, ведь это общая победа.
Предупредить и уберечь
Калужские предприятия давно оценили преимущества работы с «Центром МедПроф». Особой популярностью у бизнеса пользуются выездные осмотры в удаленных муниципальных округах, позволяющие решать вопросы здоровья персонала, почти не отрывая сотрудников от производственного процесса.
Для этих целей у учреждения имеется уникальный мобильный медицинский комплекс — настоящая передвижная поликлиника, где оборудовано целых восемь медицинских кабинетов для проведения полного спектра исследований и осмотров.
Отдельное направление — ежедневная проверка работников предприятий, управляющих транспортными средствами. Она проводится до и после рейса, поэтому требует от медиков полной самоотдачи.
— Уважаемые коллеги! — обращается ко всем работникам директор «Центра МедПроф» Александр Шавкин. — Наши победы — убедительное доказательство того, что мы движемся в верном направлении. Горжусь тем, что работаю в команде настоящих профессионалов, для которых здоровье пациентов стоит на первом месте. Пусть наши общие успехи множатся, а энергия и энтузиазм никогда не иссякают! Желаю вам новых достижений, благодарных пациентов и уверенности в завтрашнем дне. С праздником, с заслуженной наградой!
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