В деревне Чулково женщина-инвалид осталась без продуктов из-за нескошенной травы

В четверг, 25 июня, жительница деревни Чулково сельского поселения Село Маклино Малоярославецкого района Калужской области рассказала о проблеме с покосом травы в комментариях в социальной сети.

По её словам, дорогу в деревне совсем не прокашивают.

— Именно от первого поворота в деревню налево через поле до дома №8 на улице Восточный тупик, - пишет женщина. - В этом доме проживает пожилая женщина 80 лет, инвалид, ей приходится ездить за продуктами в Малоярославец, но таксисты отказываются подвозить её к дому, так как не прокошена дорога. Обращались в администрацию села Маклино, там говорят, что это не в их компетенции. Подскажите, пожалуйста, куда обращаться, так как ситуация тупиковая. Как впрочем и название улицы. Денег у женщины таких нет, чтобы нанимать кого-нибудь. Считаю, что дорога всё-таки относится к деревне, не частная, и тем более это создает пожароопасную ситуацию, не дай Бог загорится трава - и сгорит вся деревня.

— Покос травы планируем выполнить до 10 июля, - прокомментировали ситуацию в администрации Малоярославецкого района.