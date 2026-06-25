Обнинск
+18...+19 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В деревне Чулково женщина-инвалид осталась без продуктов из-за нескошенной травы
Общество

В деревне Чулково женщина-инвалид осталась без продуктов из-за нескошенной травы

Евгения Родионова
25.06, 14:54
0 167
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В четверг, 25 июня, жительница деревни Чулково сельского поселения Село Маклино Малоярославецкого района Калужской области рассказала о проблеме с покосом травы в комментариях в социальной сети.

По её словам, дорогу в деревне совсем не прокашивают.

— Именно от первого поворота в деревню налево через поле до дома №8 на улице Восточный тупик, - пишет женщина. - В этом доме проживает пожилая женщина 80 лет, инвалид, ей приходится ездить за продуктами в Малоярославец, но таксисты отказываются подвозить её к дому, так как не прокошена дорога. Обращались в администрацию села Маклино, там говорят, что это не в их компетенции. Подскажите, пожалуйста, куда обращаться, так как ситуация тупиковая. Как впрочем и название улицы. Денег у женщины таких нет, чтобы нанимать кого-нибудь. Считаю, что дорога всё-таки относится к деревне, не частная, и тем более это создает пожароопасную ситуацию, не дай Бог загорится трава - и сгорит вся деревня.

— Покос травы планируем выполнить до 10 июля, - прокомментировали ситуацию в администрации Малоярославецкого района.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
общество
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IndXTVZYNDRPS0ZocWd0MTJEc29YR2c9PSIsInZhbHVlIjoiZXRKNXZ5Tko2OG5mVHh3QXl6ZGtyNXRYb0F4dTh4OGhuRGxmdzRPYVRIR3luaE1EaW1GejZVM2tlaGFnM2hJL2dRRlRtZHVNRWh1MFVhVHQ5alk2QjlSbHBXWXBHNk1qSkN4SXlhVTQvb0NQNXZRMThJR3VJQXZxNjJ1VUpEV1J2cFR6YStzZytwN2ZTMmo5V1M3bHdCTXlEdWU1MmRlVU13MXJxYWNTZGFUV25JS3ZKVTlHN1M1N28wQ05rZHIzdUMyVWVNTVJ0WXlDUVFzNklqME9jbzM2VGM1RWdpVUcrQjRPWHNvN05aNE1USHZuV0FaR04ranloQ1BtUnBZQUtVVi9DQllvQ3NVbGlTTlZwK1BXTDA2YmNNTGV3VU90WjRua2c0dURjdG95dmlYdGxJV1lXQzgwMHd4a0Iwa3lkNW1PRjhHQnVIQmpWempqaWYvS1dDbzZwT0N5b3FOM1ZLZlJmSEVtQ3lKdFJoRkpIQjhBajNxMEs2dnFQWWM4aGNJclRvMG1YUnYxOENCZWhzMEQxVmdaWUZLcTJKdzFZTTIxa0k2V3ZxOGpnWTY2aWFKN2pZdEdIQ3Iyb1dPSyIsIm1hYyI6IjJkZjEwZDUxZjMyYTM2ZGY4NTU5MGVjN2Q1MmFjN2U5YTI1NjAzODhlNThmZjFhMTIzNjhlNDE4NThiMDY0YzciLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ikw0eThvYlJFQ3lBdVc0TmtXc1BndEE9PSIsInZhbHVlIjoiSERGQ0lqNXhVTlI0U3dyS3NJbDJZVERUV2ZKTi9PMTZkTURGNTJzZW00TG4yQ25MTXkyamkzZnhCVUswTlUzdEpoemtzYmswd3hPamhCcTZpS21XeEZtVzdHV1FKcmVPUFMrODZVazRZVUFYS1czMWtzcGhmcVg4TXZvUDJOQkxZT2NKTVpvZHVCdEpxWTlnWVU5akphTkJZWlhuaysrNmlnWmlSTTRLbWYxSEpNVno5a1NiOWVrcHpLZkx5ai91Mi80Y2hYQXRRWWdBclY4NzlFZnNnRU8xSzhyUTZxN0dBU0huVUxiamlMMDBDTmN6QlRDMTJWVFNaaU9UT0NwQkNhNERWdDY5ckZEZFo1djhxaUVHQjZzNHhCRnBhOXRYWjlDUXE2cUJWcm5jUmFYSVJZQ2NYNUNUN1ZTVVI4SzhYYmttWXVydjdOQjZMellXamNKTHFRZEFlRFkyRlZHczg1NTA2SXhHcXR0NmJwdlVWWG5LN0p4aEFLWWZTbVZBbUJDWUR6YlJzaExWeXI5RDlzMi9aNHVaVTkyZkJRdFl1ekpNemFhWEEvbngzTnYrTXpkdUNNczZoSXFVYnlMamNLS3ZVb3FGcWZUaFNwc0x2UDNFSlJITkkvVTkzbkxOZGwrM1JHNGtzOE0wTVZiMGZKR0F5RTVJZm9VU0pLdDdJdjYxRDFoYWZRV3duZGdCRW9VSVlEYTJPMHNDT2ZQVWI3N3VVN3FqQkthd0FTbTY1dm16dHRxa3lqV09kQkpRNFY4WWRDdmVCVFpIeHp6STlQN2NNb0RjNDhKRkxocjRvdkVQR0FydE8xVTJOM0lnNS95UFdOVmR1Ynd4dW5tUiIsIm1hYyI6IjAxZTRiZWViYzY5OTAwOWZmMTE0MmU0Y2I0YjNhMmZkNDEyZjZhNzI5NGNjYmVjYzBmM2Y4MjZlM2RlZDgyN2IiLCJ0YWciOiIifQ==
18+