Выбор будущих родителей — «Центр ЭКО»

Клиника сети «Центр ЭКО» в Калуге стала лучшей клиникой в сфере репродуктивной медицины. Медицинский центр специализируется на преодолении бесплодия и сохранении репродуктивного здоровья, помогая своим пациентам стать родителями.

— Наше внимание полностью сосредоточено на паре. Нет конвейера, помимо обязательного обследования подходим индивидуально к подготовке будущей мамы к беременности. В нашем регионе знают, что к нам можно обращаться даже со сложными случаями бесплодия, — рассказывает заведующая отделением ВРТ Екатерина Руденко.

Статистика показывает, что сегодня помощь репродуктолога требуется каждой шестой паре. Согласно стандартам ВОЗ, поводом для визита к врачу является отсутствие беременности в течение года при регулярной половой жизни без контрацепции. Однако в реальности путь к специалисту часто затягивается: многие тратят годы на бесконечные обследования и неэффективное лечение. Зачастую пары попадают на прием к репродуктологу лишь спустя 5–7 лет после первой попытки зачать ребенка, теряя за это время не только драгоценные годы, но и эмоциональный ресурс. Бесплодие — это не окончательный диагноз, а медицинская задача, которую можно решить. Главное, своевременно обратиться за квалифицированной помощью, чтобы путь к материнству был максимально коротким и бережным.

В клинике «Центр ЭКО» созданы все условия, чтобы не допустить потери времени. Помимо классических программ ЭКО, применяется весь спектр возможностей современных вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ). Пациентам доступны методы точной диагностики причин бесплодия, собственный банк донорских материалов, программы криоконсервации и передовые генетические исследования.

Адрес: Калуга, ул. Плеханова, д.41

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