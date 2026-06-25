Розыгрыш стикерпаков ко Дню молодёжи продолжается

В среду, 24 июня, к нам в гости заглянули настоящие эксперты молодёжной жизни Калужской области - заместитель директора Областного молодёжного центра Анна Зиновьева и начальник отдела организации мероприятий Екатерина Фомина.

Что они рассказали? 👇

О празднике 27 июня, о паспорте молодости, о граффити, которые теперь не вандализм, а искусство, и о чём мечтает калужская молодёжь. В общем, было жарко 🔥

И, конечно, они принесли подарки! Теперь мы разыгрываем стикерпаки от Областного молодёжного центра среди вас, наши дорогие подписчики.

🎁 Как участвовать? Всё просто:

✅ Подпишись на наш канал в MAX.

✅ Напиши в комментариях по ссылке: «Молодость для меня - это...» (вдохновляйте, дерзните, удивите!)

Победителей будет пятеро! Каждый получит по два стикерпака.

Итоги подведём уже в субботу, 27 июня. Так что не тяните - дерзайте!

📻 Пропустили эфир? Не переживайте! Запись уже ждёт вас в нашей группе ВКонтакте.

А 27 июня встречаемся в сквере имени Ленина - будет шумно, весело и по-молодёжному!

Ждём ваши комментарии! Погнали! 🚀