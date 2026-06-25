На улице Гвардейской избавятся от детской карусели
В четверг, 25 июня, калужанка рассказала о детской площадке в микрорайоне 906-я база возле дома №1 на улице Гвардейской в комментариях в социальной сети.
По её словам, детская площадка уже старая.
— На детской горке имеются трещины, - пишет горожанка. - Окажите, пожалуйста, содействие.
По словам представителя администрации города Калуги оборудование демонтируют в этом году.
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