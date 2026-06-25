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Общество

На улице Гвардейской избавятся от детской карусели

Евгения Родионова
25.06, 13:33
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В четверг, 25 июня, калужанка рассказала о детской площадке в микрорайоне 906-я база возле дома №1 на улице Гвардейской в комментариях в социальной сети.

По её словам, детская площадка уже старая.

— На детской горке имеются трещины, - пишет горожанка. - Окажите, пожалуйста, содействие.

По словам представителя администрации города Калуги оборудование демонтируют в этом году.

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