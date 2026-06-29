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Новый рентгеновский комплекс заработал в больнице Жуковского района

В Центральной районной больнице Жуковского района Калужской области начал работу новый рентгенодиагностический комплекс КРТ-«ОКО». Оборудование поступило в медучреждение по программе модернизации первичного звена здравоохранения.
29.06, 09:00
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Аппарат позволяет проводить исследования желудочно-кишечного тракта, грудной клетки, позвоночника, костно-суставной системы и мягких тканей. Как сообщили в больнице, с его помощью можно выполнять как рентгеноскопию, так и линейную томографию.

Удобство нового комплекса успели отметить врачи и пациенты. Благодаря тому, что деку стола можно располагать в разных плоскостях, удается найти более комфортное положение для пациента. Кроме того, снижается физическая нагрузка на медперсонал при подготовке к процедуре.

Врач-рентгенолог ЦРБ Игорь Матвеев рассказал, что комплекс пришел на смену старому пленочному аппарату.

«Разница ощутимая. Изображение четкое, с хорошей детализацией, что повышает точность определения патологий. Обследования проходят быстрее. Отмечу также понятный интерфейс и хорошее быстродействие аппарата от «Электрон». Предусмотрена рентгеноскопия и линейная томография, что расширяет наши диагностические возможности», – пояснил Матвеев.

По словам специалистов, использование цифрового комплекса помогает более эффективно организовать работу лаборанта и экономить его время. В больнице добавляют: в конечном счете это влияет на качество медицинской помощи.

Имеются Противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

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