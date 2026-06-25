В Калуге ищут работников на зарплату в 190 тысяч рублей

Такие вакансии опубликованы в июне, сообщили 25 июня в сервисе SuperJob.

До 190 тысяч рублей калужские работодатели готовы платить региональному менеджеру по продажам, водителю самосвала и начальнику оборудования.

В другой вакансии водителю предлагается до 150 тысяч рублей.

А директора магазина ищут на зарплату в 120 тысяч рублей.