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Общество

В Калуге ищут работников на зарплату в 190 тысяч рублей

Дмитрий Ивьев
25.06, 11:47
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Такие вакансии опубликованы в июне, сообщили 25 июня в сервисе SuperJob.

До 190 тысяч рублей калужские работодатели готовы платить региональному менеджеру по продажам, водителю самосвала и начальнику оборудования.

В другой вакансии водителю предлагается до 150 тысяч рублей.

А директора магазина ищут на зарплату в 120 тысяч рублей.

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