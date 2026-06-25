В Жуковском районе расторгли фиктивный брак
В четверг, 25 июня, прокуратура Жуковского района сообщила, что брак женщины с иностранным гражданином признан недействительным.
По данным ведомства, женщина за деньги вышла замуж за приезжего из другой страны.
— На деле никакой семьи не было: женщина и её «супруг» раньше даже не были знакомы, вместе не жили и общее хозяйство не вели. Создавать настоящую семью они не планировали, - пояснили в ведомстве.
Прокуратура обратилась в суд и потребовала признать этот брак фиктивным, а запись о регистрации брака аннулировать.
Судья согласился с доводами надзорного ведомства. Решение уже принято. Теперь прокуратура проследит, чтобы его выполнили.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!