В Жуковском районе расторгли фиктивный брак

В четверг, 25 июня, прокуратура Жуковского района сообщила, что брак женщины с иностранным гражданином признан недействительным.

По данным ведомства, женщина за деньги вышла замуж за приезжего из другой страны.

— На деле никакой семьи не было: женщина и её «супруг» раньше даже не были знакомы, вместе не жили и общее хозяйство не вели. Создавать настоящую семью они не планировали, - пояснили в ведомстве.

Прокуратура обратилась в суд и потребовала признать этот брак фиктивным, а запись о регистрации брака аннулировать.

Судья согласился с доводами надзорного ведомства. Решение уже принято. Теперь прокуратура проследит, чтобы его выполнили.