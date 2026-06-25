В Калужской области ограничили доступ к трём сайтам

В четверг, 25 июня, прокуратура Хвастовичского района сообщила об ограничении доступа к трём сайтам в интернете.

По данным ведомства, они содержали информацию об устройствах, которые мешают камерам на дорогах распознавать номера машин. Это помогает скрыться от штрафов, если водитель нарушил правила.

Закон запрещает распространять такую информацию. Поэтому прокуратура обратилась в суд и попросила официально запретить эти сайты.

Суд встал на сторону надзорного ведомства. Теперь зайти на спорные страницы у жителей региона не получится. Доступ к ним уже заблокирован.