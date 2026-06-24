Обнинск
+18...+19 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество НОВИКОМ делает жилье доступнее для сотрудников предприятий
Новость дня Общество

НОВИКОМ делает жилье доступнее для сотрудников предприятий

24.06, 17:08
0 262
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

НОВИКОМ и завод «Пластмасс» (входит в контур Госкорпорации Ростех) реализуют инициативу Корпорации, направленную на повышение доступности жилья для работников предприятия. Соглашение между банком, заводом и компанией-застройщиком предусматривает возможность приобретения квартир на специальных условиях. Проект стал частью программы Ростеха по обеспечению сотрудников доступным жильем и созданию комфортных условий для привлечения и удержания кадров.

Работникам предприятия предоставляется возможность приобрести жилье на более выгодных условиях по сравнению с рыночными. Кроме того, для работников завода - участников мотивационной программы «Развитие» НОВИКОМ ипотека доступна по ставке от 12,1% годовых, а по льготной программе «Семейная ипотека» - от 5,1%.

Первая ипотечная сделка в рамках соглашения уже реализована, ключи от новой квартиры получила молодая семья. В ближайшее время еще несколько сотрудников завода «Пластмасс» переедут в новые комфортные квартиры, оформив ипотеку в НОВИКОМе.

«Первая сделка – это важный шаг, который показывает, что корпоративная программа Госкорпорации Ростех по повышению доступности жилья действительно работает и может масштабироваться. Уверена, что специальные условия жилищной программы помогут в приобретении современных квартир для еще большего числа работников предприятия. Для банка НОВИКОМ участие в таких проектах — это вклад в создание комфортных условий для сотрудников предприятий Ростеха и развитие социальных инициатив Корпорации», - отметила управляющий банка НОВИКОМ в Челябинске Ирина Кудрякова.

Реализация инициатив, направленных на улучшение жилищных условий сотрудников, - одно из приоритетных направлений социальной политики Ростеха. Корпорация компенсирует ипотечные проценты и первоначальный взнос, часть арендных и коммунальных платежей. Для работников промышленных предприятий Корпорации реализуется программа «Квадратные метры Ростеха», позволяющая снизить стоимость жилья. Также банк НОВИКОМ совместно с Госкорпорацией реализует программу «Развитие» для поддержки сотрудников высокотехнологичных предприятий. К программе уже подключены более 300 предприятий. Она позволяет отдельным категориям работников получать кредиты и ипотеку на льготных условиях. 

 

АО АКБ «НОВИКОМБАНК» входит в 15 крупнейших банков России. Создан в 1993 году. Входит в холдинг «РТ-Финанс». Банку присвоены рейтинги высокого уровня кредитоспособности и надежности со стабильным прогнозом «Эксперт РА» «ruАА», «НКР» АА.ru и АКРА «АА(RU)», а также рейтинг НРА «АА|ru|» с позитивным прогнозом.  Рейтинг CSCI Pengyuan (Китай) – на уровне «AA+» со стабильным прогнозом.  Предоставляет полный спектр банковских услуг во всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности – финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов. 

Холдинг «РТ-Финанс» консолидирует все финансовые активы Государственной корпорации Ростех и является центром компетенции финансовых услуг Корпорации, включая составление финансовой отчетности по МСФО.В структуру «РТ-Финанс» входят дочерний банк Госкорпорации НОВИКОМ, негосударственный пенсионный фонд «Ростех», страховой брокер «РТ-Страхование», общество взаимного страхования «РТ-Взаимное Страхование» и ряд других организаций. Кредитные рейтинги: Эксперт-РА: ruAAA, АКРА: AA(RU). 

Госкорпорация Ростех объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн «Калашников», КРЭТ, «Высокоточные комплексы», «Рособоронэкспорт», «Росэл», «Нацимбио» и др. Консолидированная выручка в 2024 году превысила 3,6 трлн рублей. 

 

Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

Реклама. АО АКБ «НОВИКОМБАНК». ИНН 7706196340. erid: 2VfnxxmHCW7
ВНИМАНИЕ!

Комментарии отключены.
Данная информация размещается исключительно для ознакомления.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

eyJpdiI6IkUrb2xNUldEVmtaTHlhd21FUDFGTlE9PSIsInZhbHVlIjoiT2pqblE3ekpPQ2MvWk5yUjBwK0Qwa2paRFhOUm15OGZjdUprNmdmMUk0ZGI0aFZYS09VRWVtZ2VBSTNYMEFEcml6VENyazV5TG16dlpjajEwaGlTdWduMzEvK2Y4R3BVOVdwZUhnSDA1YW93QlpIMHp0WmdZQWtnOVc5QlAxempva2ZoVXRlc2praCtPRkZ3RFZKV3VpVE1wd3dDUUx1bTh0azBHUS83REUzcEpIbDZjdkFRMjFPR0l6L2w1UEp1eEcyV0pQcW51L0QxTVBOYzlvaDE3NFBORExHczR5Qm9sU2JvZkJNdG5GcEdzbHY3ZGRCMHQwM3FiSklVeE1ZZUhpT0RjTnZKakpMTWVBODZNZU5US1c0dE0zSWFMVGZSclg4YVVpTUw4Qm9QZXdTa1V2am41TWFGa01zbWhJUUdqMUlFOEFMSnlkNlZsNk80OVlESkhWTTNReHNqbDl0ejU3R1FDdnpJRlA1SjYrbzF2a1JnUUxKM21XZ05KMEZWTzQzV0FqRjgxZDl0TzBEY3hYWnA3SUJZY2xraDFsUC9xcm1vQzhhOHhycVd0NjBTbEtSbHhOMWR0QVZZNmltRCIsIm1hYyI6IjgzM2M1MmVmMDA2MmI2NmUxNGQ1MDRkZjYwYjY5OWU5NmU4ODRjNjlhYmM5NDY1Mzk4NmE5ODkxNjdhMDMzYWQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IndDRngxNkpNUDRBVUgwaGlrMXdsWHc9PSIsInZhbHVlIjoiSzZJcFFXcmc2SlR5cW1qQ0NFQnVseE9XWmpuTnZaN0VROHJaT0NNK1Z0K2h6TFdqQmZIcFVzN2dGWDlpcFllVWJ5aUN4WGEzTGI3eFczNVVMTDlTM1N1QW9EbldNbU5hMHMyeWk0MGwrUVlLYUl3eEVXaS9NcVlvL3ZTZ1c5Uzk3Ylk4UW9UbWVvRG9wek5naVlBRktlWExnWkxSZUppam5nU1dUUS9wU0NBNUVTL25reG5XTm5qc3M5VEg4MWpITUhpVWU5UlNmSEZYM3Z0WHlvZ3hEUGpVVmF0WWVRQ3RBUVJrQlV3YWlCMzRxZ244Ri9GWERIOWhUeGN4S25ZaDEvblcwTW1IYnlJWDcveS9BNWlZQ0dkc0VrYlJtQkM4K3NmVGRuQTA5VHlSSEhXdTF5Q0NYeVYwNmlCVCtLaXZhc0dOUU1acG9GNUxFcjA0Yml3elptb05GMzRVREZmcFNVeVA1Qllpdm5ZY1g2THNqVStCVnpvNk14bkVCbWx3elpQRW9YMUZ1SHBLOEo4VW0vMVZZM1o5eE1hdDRRK2dLNENKNnV6b3FtNUcvZjVKZXZpVEN5a1IybFIydHYycXFtcEdFaTVNd25SaTdzT2JiTzBwV1Q5a3lXcDdBc21BTUx2TGRUc3NJSUVTTVJjSDUrMWVRMUpBZVZjbGlhbnBQNktVaEtSdUoxTGNENTZWdnNXR1R3YVVlbllJbGV6UGNLQTFiSVRiTXhNR2xGN2ZUQ0NBUzI3UVVFQ21GRjQrZklldUlXVDlWLzZPRG9SWFE3YkwrSmNKOFpBNC83QW5RdGpzSE1NRWhMSXpqS1RINzB1MmM5TzhYMnNabVkxTiIsIm1hYyI6ImU2ZjQ4Y2Y5ODZiY2UwNDc0MDU4Y2NiNWNkOGUzNzE2ZjM3YmUyODQ5NGE2NTU1N2Y3ZmY2YmQyNGY1MzY5NWYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+