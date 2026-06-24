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Общество

Калужские молодожены исполнят свадебный танец в День молодежи

Дмитрий Ивьев
24.06, 14:42
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В Калуге 28 июня отметят День молодежи. В этом году праздник пройдет под девизом «Мечта, гордость, единство». Главной площадкой станет сквер Ленина, где гулянья продлятся с 11 утра до 10 вечера, рассказали в администрации города.

Начальник городского управления спорта и молодежной политики Сергей Евтеев рассказал, что гостей ждет очень насыщенная программа. На территории будут работать выставки, проходить квесты, лекции и розыгрыши подарков. Все желающие смогут попробовать свои силы в программировании или поуправлять дронами. Особым событием праздника станет выступление молодоженов, которые исполнят свой свадебный танец на главной сцене.

Еще одной точкой притяжения станет Губернский парк. Там в полдень начнется праздничный концерт, а также заработают спортивные зоны. Посетители смогут поучаствовать в соревнованиях, сдать нормы ГТО, научиться основам тактической медицины и даже потренироваться в сборке и разборке автомата Калашникова.

Завершится день на набережной Яченского водохранилища. В 19:00 там стартует проект «Вертолетка». Для гостей праздника проведут тренировки по джампингу, а на сцене выступят барабанщики и выпускники школы креативных индустрий.

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