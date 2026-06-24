В Калужской области началось строительство теплицы для выращивания лесных сеянцев

В Хвастовичском районе начали возводить большую теплицу для выращивания молодых деревьев. Комплекс появится рядом с поселком Еленский и будет работать на восстановление местных лесов.

По плану, за один цикл здесь будут выращивать больше полумиллиона саженцев.

Главная особенность новой теплицы в том, что деревья будут растить с закрытой корневой системой. Это значит, что при пересадке в открытый грунт их корни не повредятся. Благодаря такому подходу молодые деревья будут гораздо лучше приживаться, а леса в регионе смогут восстанавливаться намного быстрее.

Строительство ведется при поддержке федеральной программы «Сохранение лесов», сообщили 24 июня в министерстве природных ресурсов и экологии калужской области.