24 июня состоялось заседание Думы городского округа города Калуги

Депутаты скорректировали прогнозный план приватизации муниципального имущества. В план дополнительно включаются три нежилых помещения в доме № 8 к.1 по улице Фомушина и одно нежилое помещение в доме № 2 к. 2 по улице Плеханова. Были внесены изменения в Генеральный план Калуги. Установлены границы сельских населенных пунктов городского округа города Калуги: деревень Тинино, Пучково, Галкино, Тимашево, Плетеневка, Канищево и Некрасово.

Почётным знаком Думы «Совесть. Верность. Отечество» награждены руководитель волонтёрской организации «Азарово-ЗА!» Альберт Саркисов, руководитель волонтёрской группы «Добрые руки Калуги» Татьяна Ефремова, основатель волонтёрского движения «РЕСТОРАНЧИК ДЛЯ НАШИХ ZVO» Сергей Скрипкин и член этого же движения Евгений Кучурин.

Звание «Заслуженный работник города Калуги» присвоено 39 калужанам – представителям образования, науки, здравоохранения, социальной защиты, культуры, спорта, промышленности, бизнеса и сельского хозяйства. В Книгу Почёта Калуги занесены коллективы трёх предприятий: МУП «Управление калужского троллейбуса», Калужского турбинного завода и завода «Калужский двигатель». Звание «Почётный гражданин города Калуги» посмертно присвоено Неониле Ивановне Кедровой – заслуженному врачу РСФСР, основательнице Калужского родильного дома.

«Все кандидаты достойны своих высоких званий. Калужский турбинный завод и завод «Калужский двигатель» – одни из крупнейших предприятий нашего города, в этом году они отмечают 80-летний и 60-летний юбилеи. Управление калужского троллейбуса уже 70 лет обеспечивает работу общественного транспорта в Калуге. Неонила Ивановна Кедрова – уникальный человек. На годы её жизни пришлись самые тяжёлые и переломные моменты истории нашей страны, она всегда оставалась верна своему благородному призванию и очень многое сделала для развития здравоохранения в нашем в нашем городе», – прокомментировал председатель Думы Юрий Моисеев.