65 лет милосердия и прогресса

Юбилей для БСМП лишь очередной рубеж. Здесь умеют хранить традиции и одновременно шагать в ногу со временем, осваивая передовые технологии ради одной цели — спасения человеческой жизни.

1961 г. В Калуге открылась городская больница № 3.

Два корпуса, 125 коек, инфекционное и гинекологическое отделения. Тогда никто не предполагал, что через несколько десятилетий больница станет одним из ведущих хирургических центров региона.

1963–1964 гг. Открыт 4-этажный корпус.

Больница — первое в области многопрофильное учреждение. Развернуто 305 коек, заработали поликлиника, физиотерапевтическое отделение, лаборатория. Созданы объединенное хирургическое отделение и городская травматологическая служба.

В 1970–1980-х сформирован единый хирургический комплекс, объединивший поликлинику и стационар.

Появилось отделение анестезиологии и реанимации. Больница стала базой для подготовки кадров — ​открыта интернатура по хирургии и терапии.

1990-е — ​время перемен.

Введен в строй 7-этажный корпус, открыто несколько новых отделений, внедрены эндоскопия, ультразвуковая диагностика, литотрипсия.

Учреждение реорганизовано в муниципальное учреждение здравоохранения «Больница скорой медицинской помощи».

Начало 2000-х ознаменовалось переходом от открытой хирургии к малотравматичным операциям.

В области впервые открыты Центр амбулаторной хирургии и отделение эндоваскулярной хирургии.

БСМП стала пионером в малоинвазивных вмешательствах, эндопротезировании крупных суставов.

Эра новых технологий

2013–2026 годы. Передовые специалисты, технологии, система подготовки кадров.

Новый уровень: Калужская областная клиническая больница скорой медицинской помощи.

Модернизация регионального масштаба:

капитальный ремонт и оснащение оборудованием экспертного класса ​от диагностики до реабилитации.

 2015-й — ​травматологический корпус.

 2018–2020-й — ​хирургический корпус (4500 кв. м).

Запуск региональных центров травматологии и ортопедии, эндохирургии, спасения конечности.

Технологический рывок: интегрированная операционная, система виртуальной реальности, мультимодальные комплексы

Fast track хирургия: малая травматичность, быстрая реабилитация.

БСМП — ​клиническая база по подготовке кадров

Открыты ординатура и аспирантура.

Создан симуляционный центр.

Научные конференции и мастер-­классы

2013–2026-й. Проведено 44 мастер-­класса по лапароскопической хирургии профессора Э. А. Галлямова.

2023-й. Первая гибридная конференция, участники из 79 субъектов РФ и 5 стран. Главный спикер — профессор А. В. Чжао.

2025-й. Первая роботизированная операция по эндопротезированию сустава.

Создание исцеляющей среды

- Благоустройство территории и обеспечение доступности.

2015-й. Создание сквера.

2017-й. Открытие памятника фронтовому хирургу и Аллеи славы (более 1600 кв. м).

- Плановые ремонты и оснащение палат.

2025-й. Последний ремонт: 5 отделений площадью 2500 кв. м.

Ближайшие планы

Открытие Центра высоких технологий, развитие роботизированной и эндоваскулярной хирургии, реконструкция приемного отделения.

248000, г. Калуга, ул. Октябрьская, 3.

Телефон: +7 (4842) 74-07-63.

Режим работы: понедельник – суббота – с 8:00 до 20:00, воскресенье – с 8:00 до 16:00.

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