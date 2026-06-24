65 лет милосердия и прогресса
Юбилей для БСМП лишь очередной рубеж. Здесь умеют хранить традиции и одновременно шагать в ногу со временем, осваивая передовые технологии ради одной цели — спасения человеческой жизни.
1961 г. В Калуге открылась городская больница № 3.
Два корпуса, 125 коек, инфекционное и гинекологическое отделения. Тогда никто не предполагал, что через несколько десятилетий больница станет одним из ведущих хирургических центров региона.
1963–1964 гг. Открыт 4-этажный корпус.
Больница — первое в области многопрофильное учреждение. Развернуто 305 коек, заработали поликлиника, физиотерапевтическое отделение, лаборатория. Созданы объединенное хирургическое отделение и городская травматологическая служба.
В 1970–1980-х сформирован единый хирургический комплекс, объединивший поликлинику и стационар.
Появилось отделение анестезиологии и реанимации. Больница стала базой для подготовки кадров — открыта интернатура по хирургии и терапии.
1990-е — время перемен.
Введен в строй 7-этажный корпус, открыто несколько новых отделений, внедрены эндоскопия, ультразвуковая диагностика, литотрипсия.
Учреждение реорганизовано в муниципальное учреждение здравоохранения «Больница скорой медицинской помощи».
Начало 2000-х ознаменовалось переходом от открытой хирургии к малотравматичным операциям.
В области впервые открыты Центр амбулаторной хирургии и отделение эндоваскулярной хирургии.
БСМП стала пионером в малоинвазивных вмешательствах, эндопротезировании крупных суставов.
Эра новых технологий
2013–2026 годы. Передовые специалисты, технологии, система подготовки кадров.
Новый уровень: Калужская областная клиническая больница скорой медицинской помощи.
Модернизация регионального масштаба:
капитальный ремонт и оснащение оборудованием экспертного класса от диагностики до реабилитации.
2015-й — травматологический корпус.
2018–2020-й — хирургический корпус (4500 кв. м).
Запуск региональных центров травматологии и ортопедии, эндохирургии, спасения конечности.
Технологический рывок: интегрированная операционная, система виртуальной реальности, мультимодальные комплексы
Fast track хирургия: малая травматичность, быстрая реабилитация.
БСМП — клиническая база по подготовке кадров
Открыты ординатура и аспирантура.
Создан симуляционный центр.
Научные конференции и мастер-классы
2013–2026-й. Проведено 44 мастер-класса по лапароскопической хирургии профессора Э. А. Галлямова.
2023-й. Первая гибридная конференция, участники из 79 субъектов РФ и 5 стран. Главный спикер — профессор А. В. Чжао.
2025-й. Первая роботизированная операция по эндопротезированию сустава.
Создание исцеляющей среды
- Благоустройство территории и обеспечение доступности.
2015-й. Создание сквера.
2017-й. Открытие памятника фронтовому хирургу и Аллеи славы (более 1600 кв. м).
- Плановые ремонты и оснащение палат.
2025-й. Последний ремонт: 5 отделений площадью 2500 кв. м.
Ближайшие планы
Открытие Центра высоких технологий, развитие роботизированной и эндоваскулярной хирургии, реконструкция приемного отделения.
248000, г. Калуга, ул. Октябрьская, 3.
Телефон: +7 (4842) 74-07-63.
Режим работы: понедельник – суббота – с 8:00 до 20:00, воскресенье – с 8:00 до 16:00.
О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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