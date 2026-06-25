Здоровье пациентов – главная ценность

Невероятно, но факт: все, кто хоть раз побывал в руках специалистов клиник «Эль-Дента», больше не боятся стоматологов! Может, именно поэтому стоматология из года в год, уже на протяжении 10 лет, получает премию «Клиника года»? А может быть, дело в личных качествах каждого врача-стоматолога, совпадающих с ценностями самой клиники?

Клиники «Эль-Дента» – это семейная стоматология на 5 кресел, главная ценность и гордость которой – люди, возвращающиеся из года в год, люди, которые приходят семья­ми и советуют своим знакомым. Лечение в клиниках «Эль-Дента» – это про отсутствие страха и боли, это про внимательность, внимание и честность. Специалисты клиники говорят: «Если вы все еще боитесь стоматологов, то, скорее всего, просто не нашли своего специалиста». Возможно, он совсем рядом?

Кирлинский Лев Давыдович, генеральный директор, основатель, врач стоматолог-хирург-имплантолог-ортопед.

«Я не обещаю легкой улыбки, я гарантирую честный план лечения и результат, в котором уверен сам». Харизматичный, профессиональный, тот самый врач, у которого пациенты лечатся годами. Он начал с нуля и построил клинику, где страшно только тем, кто не хочет правды. С ним невозможно обмануться: он скажет, нужно ли лечить зуб или лучше установить имплант, сколько это будет длиться и сколько стоить. Лев Давыдович — человек слова, человек дела с «золотыми руками» хирурга. Многие приходят к нему уже «обожженными» другими клиниками, а уходят с четким планом лечения и тотальным спокойствием.

Каназюк Людмила Александровна, главный врач клиники «Эль-Дента», врач стоматолог-терапевт

Людмила Александровна — тот терапевт, к которому ходят семья­ми, поколениями. Ее пациенты остаются с ней на годы, потому что она не просто лечит, она ведет, консультирует, предупреждает. Внимательная до мелочей: заметит начальный кариес там, где другие прошли мимо, никогда не предложит лишнего. Честно скажет, если зуб можно сохранить, если нет — скажет без обиняков. И делает это мягко, безболезненно и с душой. Мягкий, обволакивающий специалист, который успокаивает пациентов одним лишь тембром своего голоса.

Курбатова Ирина Николаевна, главный врач клиники «Эль-Дента+», врач стоматолог-терапевт, микроскопист.

«Случай непростой, но я возьмусь, хочу вам помочь и мне самой интересно!» Врач с огромнейшим опытом, врач, который растет и развивается ежедневно, вдохновляя этим задором весь свой коллектив. Для Ирины Николаевны нет неразрешимых проблем, для всего есть решение, именно за это ее так любят пациенты. Она берется за то, от чего отказались другие: разрушенные корни, запущенный кариес под коронкой, реставрации, которые нужно переделать и т.д. Врач работает с микроскопом, поэтому результат будет лучшим из всех возможных: точный, грамотный и профессиональный.

Милованова Софья Валерьевна, врач стоматолог-хирург-имплантолог

Бережный хирург! Как вам такое? Да, Софья Валерьевна, действительно, мастер по бережному удалению зубов и проведению хирургических манипуляций. Она берется за самые сложные случаи и делает это максимально безболезненно. «Я даже не почувствовала, как Вы удалили,» – говорят ее пациенты. Ее секрет — трепетное, почти ювелирное отношение к тканям, специальные протоколы и полное отсутствие грубости. Кроме удалений, Софья виртуозно работает в микрохирургии и ставит импланты так, что они приживаются с первого раза. Ее кредо — максимальное внимание и вовлеченность на всех этапах операции и в периоде восстановления.

Бурдов Егор Олегович, врач стоматолог-ортопед.

Молодой, амбициозный, знающий свое дело от А до Я специалист. Дотошный в хорошем смысле этого слова, грамотный врач, который решает проблемы с жевательной функцией пациентов с легкостью. Коронки, ортопедические мосты, протезирование на имплантах, съемные протезы – все, за что бы ни взялся, он доведет до идеала. Пациенты особенно отмечают его умение объяснить сложные термины доступным языком, раскрыть смысл той или иной манипуляции, внимание к пожеланиям: вы можете сказать «хочу чуть короче и светлее», и он подберет вариант, который будет выглядеть как родной. Если вы ищете ортопеда, который не бросит работу на полпути, — это он.

Головина Дарья Олеговна, врач стоматолог-терапевт.

«Я выросла в страхе стоматологии. Поэтому лучше всех понимаю, как вам страшно сейчас. И сделаю все, чтобы вы улыбнулись». Дарья Олеговна — молодой специалист, но ее отношению к пациентам могут позавидовать «матерые» врачи. Она сама прошла через детские страхи в стоматологическом кресле и потому знает каждую тревожную ноту изнутри. Пациенты отмечают ее эмпатию: она спросит, удобно ли вам, не дует ли, не больно ли, спросит искренне. При этом Дарья отлично лечит: микроскоп, современные протоколы, абсолютная честность о диагнозе. Молодость + забота = тот самый врач, к которому хочется возвращаться.

Барабанщикова Анна Владимировна, врач стоматолог-ортопед, гуру съемного протезирования

«Говорят, съемные протезы — это прошлый век. Я сделаю так, что вы забудете, что он съемный». Анна Владимировна — бриллиант команды, настоящий профессионал своей работы с многолетним опытом. В мире, где многие ортопеды не любят возиться со съемным протезированием, она создает шедевры. Ее протезы не болтаются, не натирают, выглядят как свои зубы. Она работает с самыми сложными челюстями, где, казалось бы, нет выхода, с атрофией кости, с теми, кому отказали другие. Анна Владимировна возвращает людям способность улыбаться, жевать и жить без боли. За ее профессионализмом стоит огромное уважение к каждому пациенту.

Шустиков Ян Витальевич, врач стоматолог-хирург-имплантолог

Удивительно спокойный, уравновешенный и уверенный в себе врач. Вы когда-нибудь видели хирурга, который одним своим присутствием убирает дрожь в коленях? Это Ян Витальевич. Он не суетится, не повышает голоса, не давит авторитетом. Он просто делает свою работу так уверенно, что пациент расслабляется и доверяется полностью, его сила в спокойном профессионализме. Имплантация, сложное удаление, костная пластика – все проходит в атмосфере абсолютной безопасности.

Неудивительно, что клиники «Эль-Дента» берут премию «Клиника года» уже несколько лет подряд.

У них за каждым зубом, каждым имплантом, каждой улыбкой стоит живой человек. Они не гонятся за количеством пациентов, они ценят качество жизни каждого своего подопечного.

Честность, внимание и лечение без боли и страха – вот три главных ценности клиники. Приходите знакомиться лично. Стоматология может быть местом, куда идут с радостью!

Г. Калуга,

ул.­ Генерала Попова, 11/1,

ул. Академика Королева, 19

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