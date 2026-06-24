10 лет на страже здоровья калужан

В июне 2026 года Эндохирургическому Центру исполнилось 10 лет.

10 лет в медицине — ​это не просто красивая цифра. Для ЭХЦ — ​это 120 месяцев непрерывной заботы о здоровье, 3650 дней доверия, более 400000 пациентов, которые получили квалифицированную медицинскую помощь и сохранили здоровье.

На сегодняшний день Эндохирургический Центр в Калуге предоставляет максимально широкий спектр услуг, ориентированный на универсальную семейную медицину.

В состав многопрофильного медицинского центра входят:

Диагностический центр.

Здесь доступен наиболее полный спектр услуг в области диагностики: магнитно-​резонансная томография (МРТ), спирально-​компьютерная томография (СКТ), цифровой рентген, рентгеновская денситометрия, маммография, УЗИ, функциональная диагностика. Работает собственная лаборатория, что дает возможность получить результат основных анализов в день их сдачи. Используется оригинальное диагностическое оборудование зарубежных производителей.

Поликлиника.

Прием детей и взрослых осуществляют ведущие высококвалифицированные врачи более, чем по 40 различным направлениям.

Хирургический стационар широкого профиля.

Новый стационар спроектирован в соответствии с мировыми требованиями и оснащен медицинским оборудованием последнего поколения.

Доступно оперативное лечение по следующим направлениям: абдоминальная хирургия, нейрохирургия, проктология (в том числе лазерное лечение геморроя), гинекология, травматология и ортопедия, оториноларингология, урология, сосудистая хирургия (в том числе эндовазальная лазерная коагуляция вен), детская хирургия, детская оториноларингология, пластическая хирургия.

Травмпункт.

Травматологический пункт ЭХЦ — ​это комплексная медицинская помощь полного цикла при различных травмах в условиях повышенного комфорта. При необходимости возможна экстренная госпитализация и оперативное лечение.

Центр здоровой стопы.

Здесь профессионально лечат заболевания ног от голени до кончиков пальцев у детей и взрослых. Ведут прием подолог и подиатр. Для пациентов доступно как консервативное, так и хирургическое лечение разной сложности.

Семейная стоматология «Дентал ЭХЦ».

Оказывает полный комплекс стоматологических услуг для детей и взрослых от профгигиены и терапии до имплантации и ортодонтии.

Отделение косметологии и пластической хирургии.

Здесь применяются последние достижения в области эстетической медицины. Доступна инъекционная и аппаратная косметология исключительно на оригинальном оборудовании премиум-класса.

Центр Педиатрии.

Отделение реабилитации и восстановительной медицины.

Одной из отличительных особенностей Эндохирургического Центра является непрерывное развитие, внедрение нового оборудования и инновационных методов решения. Уделяется внимание совершенствованию востребованных направлений, одним из которых сейчас является урология.

Современная урология в Эндохирургическом Центре сегодня это:

дробление камней в почках без разрезов и проколов.

Используются цифровые гибкие инструменты, которые позволяют точно воздействовать на конкременты любого размера и плотности. В сочетании с аспирационными устройствами процедура становится еще более эффективной и безопасной: эти системы оперативно удаляют фрагменты камней, минимизируя риск осложнений и ускоряя процесс восстановления.

Лазерное лечение аденомы предстательной железы — ​современный метод, который исключает необходимость разрезов и проколов. Преимущества его очевидны: высокая точность, лазер воздействует только на патологически измененные ткани, не затрагивая здоровые участки; минимальный риск кровотечений и инфекций; короткий период восстановления: уже через несколько дней пациент может вернуться к привычному образу жизни, сохранение важных функций организма.

Уникальный метод Rezum с использованием пара — ​инновационное решение для лечения аденомы предстательной железы. Суть метода заключается в точечном воздействии водяного пара на увеличенные ткани простаты. Ключевыми преимуществами метода является то, что он не требует общего наркоза — ​процедура проводится под внутривенной седацией, выполняется в амбулаторных условиях, ​вы сможете отправиться домой в тот же день; быстрое облегчение симптомов и долгосрочный эффект при минимальном риске побочных реакций.

Лапароскопическая урология — ​малотравматичная альтернатива открытым операциям. Вместо крупного разреза выполняются несколько небольших проколов (5–10 мм).

Спектр услуг и возможности материально-​технической базы Эндохирургического Центра позволяют значительно улучшить качество жизни, сохранив здоровье жителей региона на долгие годы.

Наши адреса:

г. Калуга, ул. Луначарского, 57, стр.3

8 (4842) 926-977

Филиал на Правом берегу:

г. Калуга, ул. Правобережный проезд, 13.

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