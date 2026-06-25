Калужская «Клиника ЗДОРОВьЯ»: стремление помогать и призвание лидировать

Уже который год это медицинское учреждение регулярно удостаивается звания лауреата

региональной премии «Клиника года», учрежденной медиахолдингом «Комсомольская правда – Калуга». Всего за десять лет клиника прошла впечатляющий путь от скромного врачебного кабинета до масштабного многопрофильного центра.

Штат специалистов за это время вырос с семи до двухсот человек.

Учреждение прочно закрепило за собой статус одного из лидеров в сфере здравоохранения региона.

Эволюция действия

Клиника не останавливается на достигнутом, постоянно совершенствуя все ключевые направления своей деятельности. Особой гордостью коллектива стало педиатрическое отделение, открытое к 10-летнему юбилею клиники. Оно уже успело завоевать безоговорочное доверие калужских родителей.

Особой популярностью пользуется программа годового прикрепления ребенка, которая позволяет пройти полный спектр обследований, консультаций и процедур в стенах одного учреждения. Чтобы справляться с растущим потоком пациентов, клиника регулярно расширяет штат квалифицированных специалистов.

Параллельно активно развиваются и другие медицинские профили:

• Флебология: опытный сосудистый хирург успешно лечит патологии вен, применяя современные методы амбулаторной хирургии, которые позволяют провести и завершить операцию в течение одного дня.

• Косметология: это перспективное направление предлагает широкий арсенал инновационных методик для поддержания тонуса, молодости и здорового сияния кожи.

• Взрослая и детская стоматология: взрослые сполна оценили современный подход к быстрому и качественному лечению зубов, ну а маленьким посетителям нравится добрая доверительная обстановка в кабинетах и приветливые, совсем не страшные доктора.

Сила команды

Результатом слаженной работы коллектива является ежемесячный прием около 10 000 пациентов. Именно такой подход неоднократно приносил клинике почетное звание «Клиника года».

Высокий профессионализм сотрудников также отмечается на индивидуальном уровне: в текущем году звание «Врач года» заслуженно получила Людмила Бондаренко, врач ультразвуковой диагностики.

Что позволяет клинике не только расти, но и удерживать высокую планку качества?

— Этот успех стал возможен исключительно благодаря слаженности действий и отлаженным внутренним бизнес-процессам, — отмечает генеральный директор «Клиники ЗДОРОВьЯ» Ирина Садыкова. — Эффективность нашей работы базируется на личной ответственности и овлеченности каждого сотрудника, ведь без этого единая система не может функционировать полноценно.

Комфорт и забота

В клинике созданы все условия для спокойного и комфортного пребывания пациентов. Продуманный до мелочей уютный интерьер и удобная система предварительной записи позволяют избегать скопления людей и минимизировать время ожидания. Возможность получить всю необходимую диагностику и лечение в одном месте существенно экономит время и силы посетителей.

Однако главным фундаментом успеха остается искреннее и добросовестное желание врачей помочь каждому обратившемуся.

— Я глубоко благодарна пациентам, которые выбирают нашу клинику и доверяют здоровье своих близких нашим специалистам, — подчеркивает Ирина Садыкова. — Мы всегда открыты и готовы прийти на помощь каждому, кто к нам обратится.

г. Калуга, ул. Телевизионная, 31

тел.: +7 (4842) 55-15-15

www.zdorovie-kaluga.ru

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.