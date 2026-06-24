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Общество

Разыгрываем стикерпак ко Дню молодёжи

Евгения Родионова
24.06, 16:10
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Сегодня, 24 июня, в студии радио «Комсомольская правда- Калуга» на волне 93.1 FM случился мощный заряд молодёжной энергии!

К нам в гости приходили заместитель директора Областного молодёжного центра Анна Зиновьева и начальник отдела организации молодежных мероприятий Областного молодёжного центра Екатерина Фомина.

Они рассказали столько крутых новостей и подарили классные стикеры от Областного молодёжного центра Калужской области, которые мы разыграем среди вас, дорогие читатели!

🎁 Для участия в розыгрыше:

✅ Подпишись на наш канал в MAX.

✅ Напиши в комментарии под этим постом, чем для тебя является молодость

Итоги подведём в субботу, 27 июня. Пять победителей получат по два стикерпака.

Если вы пропустили эфир - не беда, запись уже ждёт вас в нашей группе ВКонтакте.

Смотрите, слушайте и приходите праздновать день молодёжи в субботу, 27 июня, в сквер имени Ленина.

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