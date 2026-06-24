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Общество

Дорожники готовятся обновить трассу Верея-Медынь

Дмитрий Ивьев
24.06, 11:02
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В июле в Медынском округе стартует обновление важного участка трассы, которая связывает Калужскую и Московскую области. Работы пройдут на отрезке от села Кременское до села Егорье — это более 12 километров.

В этом году строители снимут старое покрытие, подготовят надежное песчано-щебеночное основание и уложат первый слой асфальта. Основной этап запланирован на 2027 год: тогда дорожники укрепят обочины, приведут в порядок водопропускные трубы и уложат финальный двухслойный асфальт.

В самом конце на трассе появится новая разметка, дорожные знаки и остановочные павильоны.

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