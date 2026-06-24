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«Кедр»: где сердце бьется ровно

24.06, 11:02
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Обнинский медицинский центр делает кардиологию не страшной, а удобной.

Вы когда-нибудь ловили себя на мысли: «что-­то сердце шалит» — ​и тут же отгоняли ее? Мол, само пройдет.

Мы героически терпим тяжесть за грудиной, одышку при подъеме на второй этаж или странные перебои ритма. А зря.

Потому что в Обнинске есть место, где кардиология перестала быть мрачной и сложной. Это медицинский центр «Кедр». 

Сердцу не прикажешь?

Открою секрет: кардиологи «Кедра» не гадают на кофейной гуще. Они работают на оборудовании, которое позволяет заглянуть внутрь вашего мотора без единого разреза.

Вот, например, эхокардиография (ЭХО-КГ). Страшное слово, правда? На деле это просто УЗИ сердца. Вы ложитесь на кушетку, врач водит датчиком по груди, а на экране — ​ваше живое, сокращающееся сердце. Клапаны, камеры, кровоток — ​как на ладони. В «Кедре» это делают на аппаратах УЗИ экспертного класса. Не шутка, именно такими пользуются в ведущих федеральных центрах.

А если нужно проверить сосуды или легкие? Пожалуйста — ​рентген-­аппарат экспертного уровня Dixion Redikom. Четко, быстро, безопасно.

Но есть в «Кедре» процедура, которая заслуживает отдельных комплиментов, — ​кислородная барокамера Oxysys 4500. Это такая капсула, где давление меняют как в самолете, но с умом. Сердечникам она помогает, потому что насыщает кровь кислородом, снимает отеки и усталость. Сердцу становится легче качать кровь, а вам — ​дышать. Плюс снижается тревожность (а для «сердечников» это большой плюс).

Кардиолог слушает

Перечислять плюсы можно долго. Но вы только вдумайтесь: в «Кедре» принимают кардиологи из Москвы. Из тех самых институтов, куда запись за полгода. Доктора и кандидаты медицинских наук, специалисты по аритмии (аритмологи), эхокардиографисты высшего уровня.

Все они в числе ведущих кардиологов центра НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева, ФГБУ «НМИЦК им. академика Е.И. Чазова» Минздрава России, ДГКБ св. Владимира ДЗМ.

Список докторов экстра-­класса можно продолжать и продолжать. Это не просто врачи. Это люди, которые каждый день решают вопросы, от которых зависит жизнь пациентов.

И знаете, что их отличает? Они не боятся сказать: «Давайте проверим еще раз». Они смотрят не возраст в паспорте, а состояние сосудов. Слушают не жалобы «все болит», а ритм, давление, эхограмму. И назначают не «все подряд», а то, что реально работает. 

А что еще?

«Кедр» — ​это не только про сердце. Это полноценный медицинский центр. Здесь ведут прием терапевты, акушеры-­гинекологи (взрослые), гастроэнтерологи, травматологи-­ортопеды, урологи, педиатры и даже медицинские психологи.

То есть пришли проверить сердце, а заодно сдали анализ крови, сделали УЗИ щитовидки и поговорили с психологом об уровне стресса (который, кстати, главный враг миокарда). Удобно? Очень. 

Лечим 22 года

«Кедр» в Обнинске уже работает. 20 мая 2023 года открылся новый центр на проспекте Ленина, 82. Свежий ремонт, собственная барокамера, процедурный кабинет с капельницами и инъекциями.

При этом если вам нужна консультация кардиолога из Москвы, вы записываетесь в «Кедре»— ​и вас принимает «приезжий специалист». По сути, московский уровень рядом с домом. Без очередей, без суеты, без переплаты за столичную прописку.

В этом и есть суть качественной кардиологии: не пафосно «спасать жизни», а просто и толково убирать страх и возвращать контроль.

Если ваше сердце напоминает о себе глухим стуком или необъяснимой слабостью, не геройствуйте. Сходите в «Кедр». Там не будут разводить руками и пугать сложными терминами. Там посмотрят, послушают, сделают УЗИ на одном из лучших аппаратов, а потом скажут простыми словами: «Вот тут отлично, а вот тут чуть-­чуть поработаем. Все поправимо».

Здоровое сердце — ​это не когда ничего не болит, а когда вы перестаете бояться боли.

г. Обнинск, проспект Ленина, 82

+7 (484) 395­62­12, 395­62­02, +7 (953) 318­13­44

https://clinica­kedr.ru/

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