«Золотой дубль» Калужского кожно-венерологического диспансера: клиника и врач признаны лучшими в 2026 году

ГБУЗ КО «Калужский областной клинический кожно-венерологический диспансер» стал победителем конкурса «Клиника года – 2026» в номинации «Лучшая специализированная клиника».

В жизни каждой семьи бывают моменты, когда нужна помощь, поддержка и уверенность в том, что ты в надежных руках.

Это уже не первая победа в данном конкурсе, и тем приятнее, что калужане, голосуя, в очередной раз выбрали наше учреждение. Коллектив диспансера делает все возможное, чтобы соответствовать этому званию и оправдывать доверие калужан.

Но это была не единственная награда. В номинации «Врач года» достойное место среди победителей заняла врач-­дерматовенеролог Ксения Юрьевна Боброва.

Специализированное учреждение на своей базе имеет большое клинико-­диагностическое отделение, круглосуточные и дневные стационары для лечения детей и взрослых, современную клинико-­диагностическую лабораторию. В структуре Калужского областного клинического кожно-­венерологического диспансера уже много лет функционирует уникальное косметологическое отделение. В 2025 году учреждение отметило свои юбилеи — ​100-летие диспансера и 30-летие косметологического отделения «Имидж».

За последние годы дерматовенерологическая служба добилась больших успехов. Учреждение располагает возможностью проведения всех современных высокоэффективных методов лечения. Активно используются фототерапия — ​УФО 311 нм, локальная и общая ПУВА-​терапия. Расширяется спектр применения биологических препаратов при тяжелых хронических дерматозах.

Сегодня на высоком уровне находится профессионализм врачей. На базе диспансера регулярно проходят научно-­практические мероприятия с участием сотрудников кафедр и научных институтов. Налажена связь с федеральными клиниками не только по проведению телемедицинских консультаций, но и с возможностью очного консультирования пациентов.

У диспансера большое будущее, но уже сегодня он входит в число лучших дерматовенерологических диспансеров Российской Федерации.

Г. Калуга, ул. Первомайская, 33.

Регистратура: (4842) 71-73-71.

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Тел.: (4842) 71­73­60.

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