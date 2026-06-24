«Золотой дубль» Калужского кожно-венерологического диспансера: клиника и врач признаны лучшими в 2026 году
ГБУЗ КО «Калужский областной клинический кожно-венерологический диспансер» стал победителем конкурса «Клиника года – 2026» в номинации «Лучшая специализированная клиника».
В жизни каждой семьи бывают моменты, когда нужна помощь, поддержка и уверенность в том, что ты в надежных руках.
Это уже не первая победа в данном конкурсе, и тем приятнее, что калужане, голосуя, в очередной раз выбрали наше учреждение. Коллектив диспансера делает все возможное, чтобы соответствовать этому званию и оправдывать доверие калужан.
Но это была не единственная награда. В номинации «Врач года» достойное место среди победителей заняла врач-дерматовенеролог Ксения Юрьевна Боброва.
Специализированное учреждение на своей базе имеет большое клинико-диагностическое отделение, круглосуточные и дневные стационары для лечения детей и взрослых, современную клинико-диагностическую лабораторию. В структуре Калужского областного клинического кожно-венерологического диспансера уже много лет функционирует уникальное косметологическое отделение. В 2025 году учреждение отметило свои юбилеи — 100-летие диспансера и 30-летие косметологического отделения «Имидж».
За последние годы дерматовенерологическая служба добилась больших успехов. Учреждение располагает возможностью проведения всех современных высокоэффективных методов лечения. Активно используются фототерапия — УФО 311 нм, локальная и общая ПУВА-терапия. Расширяется спектр применения биологических препаратов при тяжелых хронических дерматозах.
Сегодня на высоком уровне находится профессионализм врачей. На базе диспансера регулярно проходят научно-практические мероприятия с участием сотрудников кафедр и научных институтов. Налажена связь с федеральными клиниками не только по проведению телемедицинских консультаций, но и с возможностью очного консультирования пациентов.
У диспансера большое будущее, но уже сегодня он входит в число лучших дерматовенерологических диспансеров Российской Федерации.
Г. Калуга, ул. Первомайская, 33.
Регистратура: (4842) 71-73-71.
Отделение платных услуг
- Отделение дерматологии и урогенитальной патологии.
Тел.: (4842) 717360.
- Отделение медицинской косметологии «Имидж».
Тел.: (4842) 717363.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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