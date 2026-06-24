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«МЕДИКПРО»: летом пора пройти чекап

Как перестать терпеть боль и начать лечиться.
24.06, 10:50
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Традиционно в начале лета «Комсомольская правда» вместе с жителями города выбирает «Клинику года». И вот уже который год подряд в этом списке — «МЕДИКПРО».  Это выбор тех, кто уже побывал в клинике и увидел конкретный результат лечения. Калужане ценят профессионализм, точную диагностику и человеческое отношение к своим даже деликатным проблемам.

Больше не «зона молчания»

Проктология для многих до сих пор область, которую обходят стороной и терпят до последнего. Но в кабинете хирурга-проктолога Тимура Акифовича Шабанова об этом говорят открыто. За его плечами 20 лет безупречной практики. Тимур Акифович успешно лечит геморрой, анальные трещины, полипы, дивертикулез, болезнь Крона и язвенный колит. Но главное, помогает справляться не только с болезнью, но и со страхом.

Прием начинается с деликатной, спокойной беседы. Потом — видеодиагностика, которая занимает не больше 15 минут. Пациент лежит на боку в одноразовом белье, изображение транслируется на экран. Врач доступно объясняет каждый момент, который видит. Неизвестность пугает больше всего, а здесь вам все покажут и расскажут, превращая пугающую процедуру в понятный и контролируемый процесс.

А если нужна операция по удалению геморроя? Пожалуйста: лазерная вапоризация внутренних  геморроидальных  узлов,  малоинвазивная методика HAL-RAR на австрийском оборудовании. Вместо недель мучений — 30-40 минут в операционной и около семи дней на восстановление. Современная медицина позволяет быстро вернуться к активной жизни. В Калуге это есть. И работает.

Гормоны под контролем

Хотя проктология — визитная карточка клиники, здесь с не меньшим успехом решают и другие важные задачи. Эндокринология тоже сильная. Эндокринолог с 20-летним стажем Наталия Шабанова сама проводит УЗИ на аппарате экспертного класса Samsung Medison RS80A. За один визит — и осмотр, и диагностика, и план лечения. К ней обращаются пациенты с диабетом, заболеваниями щитовидной железы, гормональными сбоями, бесплодием, лишним весом, дефицитом витамина D, потливостью и т.д.

Принимает в «МЕДИКПРО» и терапевт с 24-летним опытом, который поможет не только ­вылечить ОРВИ, нормализовать давление или поднять гемоглобин, но и бороться с хронической усталостью или бессонницей. Здесь же можно получить справку для бассейна.

Проверить здоровье

Отдельного внимания заслуживает диагностический блок. В «МЕДИКПРО» УЗИ делают два специалиста: Дарья Балахнина отличается редким вниманием к деталям, а Михаил Кораблев, имеющий научный опыт в изучении врожденных пороков сердца, грамотно проводит исследования, в том числе и у детей. Сделают все бережно и точно.

Сдать анализы тоже можно без стресса. В процедурном кабинете кровь берут настолько аккуратно, что даже не успеете испугаться. Результаты готовы уже на следующий день. И все это — без очередей, нервотрепки и в стенах одного здания.

Почему стоит заглянуть в «МЕДИКПРО»

Потому что «МЕДИКПРО» — это про уважение к пациентам. За один день здесь можно сдать кровь, сделать УЗИ, посетить терапевта и наконец перестать бояться проктолога и пройти обследование, которое давно откладывали «на потом». Главное — здесь нет шаблонных подходов. Именно за это наши читатели снова выбрали эту клинику.

Июнь. Лето. Лучшее время, чтобы закрыть свои «страшные гештальты». Потому что заботиться о себе не стыдно! И «МЕДИКПРО» — то самое место, где примут в удобное для вас время, объяснят все спокойно и по делу.

г. Калуга, ул. Степана Разина, 7

т.: 8 (4842) 27-72-50

www.medicpro-kaluga.ru

Будние дни: с 8:00 до 19:00.

Суббота, воскресенье: с 8:00 до 17:00.

vk.com/medicprokaluga

ok.ru/group/52820098940993

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Реклама. ООО «МЕДИКПРО». ИНН 4027122980. erid: 2VfnxxjnChZ
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