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«Комфорт Клиника»: от лечения суставов до бережной детской медицины

24.06, 10:23
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Почему пациенты выбирают центр на улице Комфортной, 3, и возвращаются сюда снова.

В жизни каждой семьи бывают моменты, когда нужна помощь, поддержка и уверенность в том, что ты в надежных руках.

За «Комфорт Клинику», что расположилась на улице Комфортной, 3, наши читатели вновь отдали свои голоса, включив ее в число победителей премии «Клиника года». Здесь врачи избавляют от боли, помогают встать на ноги и находят нужные слова для поддержки. 

Комфорт с первой минуты

Клиника полностью оправдывает свое название. Это не просто медицинский центр, а место, где с первой минуты исчезает тревога. Здесь нет суеты и конвейерного приема. Первое, что ощущает пациент, это внимание. На приеме доктор глубоко вникает в историю ваших проблем здоровья, учитывая не только симптомы, но и сопутствующие патологии, особенности повседневной жизни — ​чтобы найти причину проблемы и составить индивидуальный план терапии. 

Движение без боли

Основное направление — ​восстановительная медицина и лечение опорно-­двигательного аппарата. В клинику приходят с болями в спине, артрозами, остеохондрозами, пяточными шпорами, травмами, плоскостопием. Помогают и взрослым, и детям.

В арсенале врачей — современные методики.

• PRP‑терапия (плазмотерапия): собственная плазма пациента, обогащенная тромбоцитами и факторами роста, вводится в проблемную зону, стимулируя естественное заживление хрящей и связок. Все инъекции вводятся под строгим контролем УЗИ, что гарантирует абсолютную точность и безопасность.

• Ударно-­волновая терапия (УВТ): эффективно борется с хронической болью и воспалением.

• Кинезиотерапия и глубокий массаж: программы, возвращающие телу правильную механику движения.

• Диагностическая плантоскопия: с помощью специального прибора врач видит реальное распределение нагрузки на ноги и может точно оценить степень плоскостопия для подбора коррекции.

В распоряжении клиники — ​процедурная, где можно сдать необходимые анализы, и УЗИ‑диагностика. Результаты быстро, точно и без томительного ожидания в коридорах. 

Комплексная детская медицина

Клиника бережет здоровье самых маленьких. Опытные педиатры готовы принять ребенка в уютном кабинете и приехать на дом. В клинике ведут прием детские неврологи, эндокринологи (чтобы вовремя распознать диабет или дисфункцию щитовидной железы), гематологи, хирурги и урологи-­андрологи. Они деликатно выявляют скрытые проблемы: от паховых грыж и варикоцеле до пиелонефрита и аномалий развития мочевой системы. 

Сила — ​в опыте

Главное — ​в клинике собрана сильная команда. Врачи с многолетним стажем, чей опыт подкреплен постоянной практикой и развитием.

Когда за вашим здоровьем и здоровьем ваших детей стоит такой сплав профессио­нализма, внимания и технологий, даже сложный диагноз становится просто задачей, которую врачи помогают решить шаг за шагом.

За «Комфорт Клинику» калужане проголосовали сердцем — ​и это лучшая награда для места, где действительно лечат с заботой.

г. Калуга, ул. Комфортная, 3

8 (920) 898-­62-­87, 8 (4842) 926-­996

comfortclinic@yandex.ru

www.comfortclinic.ru

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