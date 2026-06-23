Онлайн-мониторинг наличия бензина на АЗС Калужской области запустят уже 24 июня

Вечером вторника, 23 июня, губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал об итогах совещания с министерством конкурентной политики и органами местного самоуправления по обеспечению топливом.

Министерству цифрового развития глава региона поручил оперативно создать систему, которая бы в режиме онлайн показывала, какой бензин имеется на конкретных заправках.

-У нас функционирует опорная сеть АЗС, обеспечивающая потребность региона топливом, - сообщил Шапша. - Необходимо, чтобы люди своими глазами могли увидеть, на каких заправках есть топливо, какой марки и вида.

Портал запустят уже завтра, 24 июня.

- Об этом расскажу дополнительно, - пообещал губернатор.