Онлайн-мониторинг наличия бензина на АЗС Калужской области запустят уже 24 июня
Вечером вторника, 23 июня, губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал об итогах совещания с министерством конкурентной политики и органами местного самоуправления по обеспечению топливом.
Министерству цифрового развития глава региона поручил оперативно создать систему, которая бы в режиме онлайн показывала, какой бензин имеется на конкретных заправках.
-У нас функционирует опорная сеть АЗС, обеспечивающая потребность региона топливом, - сообщил Шапша. - Необходимо, чтобы люди своими глазами могли увидеть, на каких заправках есть топливо, какой марки и вида.
Портал запустят уже завтра, 24 июня.
- Об этом расскажу дополнительно, - пообещал губернатор.
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