Жители Правого берега увидели вечернюю радугу

Об этом во вторник, 23 июня, написала нам калужанка в сообщениях обратной связи.

По её словам, вчера вечером в микрорайоне Кошелев была радуга.

— Хочу поделиться фотографией, - пишет горожанка. - Ну как тут не снять? Вечерняя, почти двойная. У нас на Правом берегу даже небо умеет удивлять!

Вот так вечерний дождь принёс такую красоту, что даже привычные дома заиграли по-новому.