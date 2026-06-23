Жители Правого берега увидели вечернюю радугу
Об этом во вторник, 23 июня, написала нам калужанка в сообщениях обратной связи.
По её словам, вчера вечером в микрорайоне Кошелев была радуга.
— Хочу поделиться фотографией, - пишет горожанка. - Ну как тут не снять? Вечерняя, почти двойная. У нас на Правом берегу даже небо умеет удивлять!
Вот так вечерний дождь принёс такую красоту, что даже привычные дома заиграли по-новому.
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