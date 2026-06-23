Шапша провёл приём жителей Калужской области

Встреча прошла во вторник, 23 июня.

Бабынинцы беспокоятся, что стационар ЦРБ полностью закроют.

- Конечно, этого не допустим. Да, с марта он не работает, но причина уважительная – больница будет полностью обновлена, - заявил губернатор Калужской области Владислав Шапша. - Выделили серьезные средства на капремонт стационара и поликлиники. Объем работ большой, они завершатся до конца 2027 года. Поставил задачу: пока жителей будет обслуживать стационар в Воротынске, организовать удобную доставку людей.

А жители Товарково пожаловались на состояние улицы Советской. Дорога и тротуар в плачевном состоянии. Между тем это одна из центральных улиц поселка. По ней в том числе проходит маршрут школьного автобуса.

Губернатор пообещал помочь муниципалитету со средствами, чтобы до конца лета улицу привести в порядок.

В посёлке Росва по просьбе жителей появится дополнительная остановка общественного транспорта.

- Родители учеников школы №50 г. Калуги попросили установить площадку для сдачи норм ГТО около учебного заведения, - сообщил также Шапша. - Правильная инициатива. Поможем. Договорились: с нас площадка, с родителей и детей – активность и хорошие результаты.