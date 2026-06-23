В Калужской области отловили 483 бездомные собаки
Такие показатели зафиксированы за первое полугодие, сообщил 23 июня председатель комитета ветеринарии при правительстве области Евгений Водолазов.
После отлова 270 собак возвращены на прежние места обитания, 38 — прежним владельцам, 12 — новым хозяевам, 26 останутся в приютах пожизненно. Ещё 137 животных сейчас проходят программу стерилизации и вакцинации.
- Важный шаг — утверждение порядка определения немотивированной агрессивности животных. Мы выбрали гуманную модель работы: отказ от эвтаназии и пожизненное содержание агрессивных животных, - прокомментировал Водолазов. - По итогам первого полугодия было отловлено 26 таких животных, что позволило снизить число жалоб от населения на чипированных агрессивных собак, а также достичь понижения на 47% количество случаев причинения вреда здоровью гражданам безнадзорными животными.
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