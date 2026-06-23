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Общество

Калужский фермер вернул деньги после ареста земли

Дмитрий Ивьев
23.06, 14:01
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В Дзержинском районе глава фермерского хозяйства погасил долг в 267 тысяч рублей за аренду земли. Деньги были задолжены местной администрации, которая из-за неуплаты была вынуждена обратиться в суд.

Судебные приставы возбудили исполнительное производство, но предприниматель долгое время не спешил рассчитываться с бюджетом. Тогда сотрудники ведомства применили более жесткие меры: они выяснили, что у должника есть собственный земельный участок, и направили в суд заявление об обращении взыскания на эту недвижимость.

Только после угрозы потери земли фермер нашел средства и полностью оплатил долг. Кроме того, ему пришлось заплатить исполнительский сбор — несколько десятков тысяч рублей сверх основной суммы за то, что он не исполнил обязательства добровольно, рассказали 23 июня судебные приставы.

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