ДМС, бассейн и зарплата выше рыночной

Их называют «скрытым чемпионом» калужского автокластера. В то время как одни заводы уходили в вынужденную «спячку», эти ребята выстояли, сохранили коллектив и теперь собирают по 30 тысяч кроссоверов в год.

В эфире радио «Комсомольская правда — Калуга» прошел марафон работодателей, и мы заглянули за проходную ООО «Автомобильные технологии».

Что скрывается за сухими цифрами окладов, почему на конвейере так любят женщин и правда ли, что здесь платят больше, чем в среднем по региону?

Об этом и многом другом — в откровенном интервью с заместителем руководителя отдела кад­рового администрирования Валерией Самбуровой.

Закалка кризисом

— Валерия, давайте начнем с главного. Для калужан «Автомобильные технологии» — марка известная, но многие до сих пор путают их с другими заводами. Расскажите просто: что это за предприятие и чем вы гордитесь.

— Если честно, главное наше достижение — мы выстояли и сохранили команду. Компания создавалась не в тепличных условиях, а в моменты серьезнейших экономических и санкционных вызовов. Но именно это нас закалило.

Сегодня это высокотехнологичное производство полного цикла в Технопарке Росва. Мы не просто «прикручиваем колеса», у нас производство полного цикла: кузовной цех, цех покраски, цех сборки. Также есть департаменты логистики и качества. Мы выпускаем кроссоверы, и на 2026 год у нас план — более 30000 автомобилей.

— Полного цикла — это звучит серьезно. Расскажите про «свадьбу» на конвейере. Что это за термин?

— Да, в народе так называют момент, когда кузов соединяется с двигателем и ходовой частью. Но перед этим ребята варят каркас, потом его красят, потом собирают начинку. И в конце — контроль качества. Если нашли дефект, машина возвращается на доработку. Качество — это наш приоритет!

Цифры, которые греют душу

— Раз уж вы рассказали о производстве, главный вопрос слушателей: сколько платят? Есть ли разница между зарплатой стажера и опытного оператора?

— Понятия «стажерская зарплата» у нас нет. Как только вы проходите проходную, ваш оклад сразу полный. В цехе сборки и покраски оклад оператора составляет сумму чуть выше рыночной, в кузовном еще побольше, но там и работа сложнее.

Также есть доплата за вредность и производственная премия. Если завод выполняет план без брака и травматизма, сумма становится довольно приятной. Плюс ночные смены и двойная оплата за выходные. Так что да, зарабатывать у нас можно выше среднего по региону.

— Вы сразу берете на этот оклад или нужно пройти испытательный срок?

— Испытательный срок есть, но он никак не влияет на оклад. Мы сразу даем полную ставку. Единственное условие — нужно качественно выполнять работу.

— Есть ли карьерный рост? Реально ли прий­ти с улицы и стать начальником?

— Абсолютно реально! Большинство наших мастеров — это бывшие операторы. Приходит человек, показывает дисциплину, инициативу, через какое-то время он может стать бригадиром, а потом, возможно, и мастером. И представляете, какой у него багаж знаний! Такой мастер знает каждый винтик на конвейере и может научить новичков всему! Мы это очень ценим.

Соцпакет без купюр

— Давайте о социальном пакете. Все говорят про «соцпакет», но часто это просто формальность. А что у вас?

— Вот здесь мы не умалчиваем, потому что преимуществ так много, что они не помещаются в описание вакансии. У нас есть ДМС со стоматологией. Это самое важное, согласитесь. И мы сохранили его даже в кризис. Но это не все.

Мы страхуем жизнь и здоровье сотрудников, даже если травма случилась на даче или на горке в выходной.

Есть страхование от критических заболеваний (онкология, сердечно-сосудистые др.)

Мы на 50% оплачиваем ДМС для детей сотрудников. А если сотрудник состоит в профсоюзе, то проф­союз также компенсирует часть затрат на детский ДМС — дети защищены.

— Стоматология — это мощно. А какие еще есть преимущества для работников?

— Мы сотрудничаем с санаторием им. Павлика Морозова. Летом дети сотрудников отдыхают там бесплатно, и это не просто формат лагеря, там есть школа с программой Минобразования. В прошлом году Автомобильные технологии построили там новую спортплощадку.

Также у нас есть:

материальная помощь на регистрацию брака, рождение ребенка или в связи со смертью близкого родственника. Дополнительные оплачиваемые дни отпуска: 5 дней на регистрацию брака, 3 дня на рождение ребенка, мамам на детей до 14 лет (2 дня на каждого ребенка) и отдельные дни за стаж от 5 лет работы в компании.

И, конечно, дополнительные 7 дней отпуска за вредность.

— Кстати, о профсою­зе. Вы упомянули, что он помогает с оплатой ДМС. А что еще? У вас же сильный профсоюз?

— Сильный! Он реально работает, а не просто существует на бумаге. Сотрудники могут прийти к ним с любой проблемой. А что касается досуга, то есть варианты на любой вкус.

Билеты в театры Калуги — скидка 50%. Детям — бесплатные билеты в батутный центр. Для взрослых — выделенная дорожка в бассейне. Мы ездим на экскурсии большими автобусами: в прошлом году были в Храме Вооруженных Сил России в Кубинке, в этом году — в Тульском цирке.

И, конечно, спорт: есть команды по футболу, волейболу и даже киберспорту! В прошлом году наши киберспортсмены заняли 3-е место на городском турнире, приняв в нем участие в первый раз!

Кого берут и как довезут?

— Женщин берете на завод? И есть ли у вас чисто «мужские» профессии?

— Никаких ограничений по полу! Женщины отлично работают на сборке и в департаменте качества. Да, сварка физически тяжелее, но и там есть женщины.

— Могут ли к вам прий­ти люди 50+?

— Могут! Мы не делим кандидатов по возрасту. Если есть силы и желание, мы научим. Важен опыт и надежность. У нас есть сотрудники старшего поколения, которые передают опыт молодым. ­Главное, быть старше 18 лет.

— А как быть с дорогой? Завод-то в Росве. Только калужане могут добраться?

— Нет, не только калужане! У нас продуманная транспортная сеть. Мы возим сотрудников из Бабынинского, Дзержинского районов, из Мещовска, Козельска, Суворова. ­Заводские автобусы привозят сотрудников на работу и отвозят после смены обратно. Сотрудник, ответственный за транспорт, даже корректирует маршруты, чтобы людям было удобнее добираться до работы.

— Ну, а если я хочу устроиться, куда звонить? Запоминать номер или идти на сайт?

— Конечно, на сайт «­Автомобильные технологии». Там есть все контакты. Но я продублирую номера для связи: 8-919-031-42-90; 8-919-031-29-21; 8-910-031-59-22; 8-910-860-69-57. ­Или просто звоните на горячую линию 8-800-333-28-11. Мы есть в ВКонтакте, там тоже быстро отвечаем в личные сообщения.

— Последний вопрос, на засыпку. Читатели спрашивают: когда запустите беспилотные автомобили? И есть ли у вас система рацпредложений, как в СССР, чтобы Кулибин мог что-то придумать?

— До беспилотных автомобилей пока не добрались, но производственный цикл позволяет, так что, кто знает. А что касается идей, то да, у нас есть система рацио­нализаторских предложений. Приходит сотрудник с идеей, ­собирается комиссия. Если мы понимаем, что это улучшит процесс, даем человеку ресурсы, время и материальную базу на реализацию. И, ­конечно, поощряем. Молодежь часто предлагает нестандартные решения, и мы это поддерживаем!

Автомобильные технологии сегодня — это не просто завод, а работа мечты с полным соцпакетом, спортклубами, обширными карьерными возможностями, насыщенной внутрикорпоративной жизнью, ­достойной зарплатой и заботой о людях. Главное, не бояться пробовать.

В данное время нам требуются операторы производственной линии. Оклад выше среднего по региону, есть обучение, наставники и гарантированный карьерный рост.

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