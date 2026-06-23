КИИК: работа, где сбываются мечты

В эфире радио «Комсомольская правда – Калуга» прошел марафон работодателей в рамках проекта «Работодатель года – 2026». Медиахолдинг «КП-Калуга» уже не первый год выпускает этот проект, и в 2025 году он собрал рекордное количество участников — больше 30 компаний.

Цель проекта — познакомить жителей региона с ведущими предприя­тиями, показать их изнутри: как живут, чем гордятся, кого ищут и что могут предложить.

Одним из гостей марафона стала компания «Кровля и Изоляция – Калуга» (КИИК) — федеральный игрок на рынке строительных материалов, который в этом году отметил 11-летие.

В студии побывали два директора по продажам: Анна Лепехина и Сергей Козлов.

Почему в компании два руководителя продаж, как обычный менеджер может стать владельцем бизнеса, почему сотрудников поощряют поездками в Египет и Сочи, читайте в материале.

«Начинали работать в маленькой комнате без окон, где не ловил телефон»

— В рамках марафона мы знакомим читателей с крупными компаниями Калуги. Сегодня в студии Анна Лепехина и Сергей Козлов из компании «Кровля и Изоляция – Калуга». Почему у вас два директора по продажам на одну компанию?

Сергей Козлов (С.К.) — Мы справляемся, и справляемся успешно! Компания активно масштабируется, мы открываем новые отделения. По­этому одного директора стало мало, и мы пригласили Анну Михайловну. Вместе мы развиваем наш бизнес.

— Насколько я знаю, вы начинали с малого. Правда, что первый офис был в подвале?

С.К. — Почти… Нас было четыре-пять человек, мы сидели в помещении без окон, где даже телефон не ловил. С генеральным директором вешали шторы, чтобы создать хоть какой-то уют. А теперь построен большой торговый дом, мы занимаем огромные площади.

Анна Лепехина (А.Л.) — Сегодня мы продаем все: от фундамента до кровли, от дверей до печных труб. Мы предоставляем клиенту полный спектр материалов «от А до Я». За 11 лет мы зарекомендовали себя как надежный и проверенный партнер.

Водитель стал директором склада

— Рынок труда сегодня жесткий, идет борьба за специалистов. Чем вы их привлекаете?

А.Л. — У нас нет потолка по зарплате. Человек может заработать и миллион, такие примеры в компании были. Кроме того, мы ценим профессионализм, а не возраст. У нас есть сотрудники старше 50 лет, и они успешно продают. Мы ищем экспертов.

— А что насчет карьерного роста? Это часто обещают, но не всегда дают.

С.К. — Я сам пришел в компанию простым менеджером, прошел путь до директора по продажам, а сейчас я — соучредитель нового направления развития группы компаний. Это лучший пример, что у нас карьерный рост — реальность. У нас был водитель Газели, который стал директором складского комплекса.

А.Л. — Мы верим, что наши сотрудники развиваются вместе с нами. Мы даем обучение, мотивационные программы, и если человек приходит с идеей, мы ее обсуждаем и внедряем. Мы не бросаем людей один на один с задачей.

«Кормили комаров, но было очень круто»

— Сейчас модно говорить о «бирюзовых компаниях» — без жесткой иерархии. Насколько это про вас?

А.Л. — Иерархия у нас есть, но мы даем человеку воздух, чтобы мог проявить себя и раскрыть свой потенциал. Мы поддерживаем нововведения, и, если идея сотрудника жизнеспособна, мы ее пробуем.

— Помимо зарплаты что еще важно для сотрудников? Наверняка есть соцпакет?

А.Л. — Конечно. У нас масштабные корпоративы на День строителя и Новый год — все едут от кладовщика до гендиректора. Были поездки в Египет, Сочи. Недавно мы всем коллективом ездили на сплав по реке с палатками.

С.К. — Да, это запоминается. Кормили комаров, конечно, но такие мероприятия невероятно сплачивают. Также у нас есть своя футбольная команда, которая занимает первые места в регионе. А на днях наши сотрудники планируют участвовать в триатлоне на Яченском водохранилище!

«Учим не продавать, а быть экспертом»

— Вы часто приглашаете производителей для обу­чения. ­Зачем вкладываться в передачу знаний?

С.К. — Вы ошибаетесь, если думаете, что продавать легко. Сначала мы делаем из человека эксперта. Нужно знать, как устроен кровельный пирог, чтобы не «втюхать» лишнее, а решить проблему клиента. В нашей компании практически все сотрудники — эксперты, которые затем отлично продают.

— Расскажите о корпоративных автомобилях. Это бонус для избранных?

С.К. — Вовсе нет. Это инструмент мотивации, который доступен любому, кто выполняет дорожную карту развития. У меня есть брендированный автомобиль, и когда я приезжаю на переговоры, это сразу показывает уровень компании.

А.Л. — Мы также выдаем премии, вручаем сертификаты маркетплейсов, оплачиваем абонементы в спортзал. Вместо ДМС, который ранее был у нас внедрен, но оказалось, что сотрудники редко его используют, мы предпочитаем премировать лучших деньгами, чтобы они сами решали, что им нужно.

«Ждем кладовщиков, водителей и менеджеров»

— У нас марафон, и зрители интересуются, какие вакансии открыты прямо сейчас.

С.К. — Нам нужны кладовщики, водители, активные менеджеры по продажам, офис-менеджеры и руководители направлений.

— Принимаете на ра­боту подростков?

А.Л. — Да, по Трудовому кодексу мы берем их на неполный день, например, подсобными рабочими. От пола и возраста это не зависит — оцениваем только профессионализм.

— Каким будет первый день новичка?

А.Л. — Мы понимаем, что смена работы — стресс. Поэтому новичка не бросают, как щенка в воду, а прикрепляют к нему наставника. Его водят «за ручку», показывают процессы, учат.

— Напомню адреса: ул. Болдина, 57, и Секиотовская, 23. А информацию о вакансиях можно найти на сайте компании.

Анна Лепехина и Сергей Козлов: Спасибо! Ждем вас в нашей команде!

Краткая справка:

ООО «Кровля и Изоляция – Калуга» (КИИК)

Кто это?

Компания «Кровля и Изоляция – Калуга» (сокращенно КИИК) — это крупный поставщик строительных материалов в Калужской области. Работает с 2014 года. Полное официальное название — Общество с ограниченной ответственностью «КРОВЛЯ И ИЗОЛЯЦИЯ – КАЛУГА».

Чем занимается?

Основной профиль — оптовая торговля лесоматериалами, стройматериалами и сантехникой. Но по факту ассортимент гораздо шире: компания закрывает потребности в материалах от фундамента до кровли, включая сухие смеси, цемент, металлоизделия, двери. Другие направления: логистика, производство и строительство.

География

Головной офис и основной склад — в Калуге на улице Болдина, 57. Также у компании есть филиал в Казани на ул. Даурской, 37.

А в Калуге на улице Секиотовской, 23/1 открылся торгово-распределительный центр.

Кто у руля?

Генеральный директор и учредитель — Лепехин Андрей Александрович.

Цифры и факты

Компания стабильно растет.

Штат насчитывает около 70 человек. У компании заключено 14 госконтрактов — все исполнены.

Финансовое состояние оценивается как стабильное и лучше среднего как по отрасли, так и по России в целом.

В двух словах

Надежный игрок на рынке стройматериалов с устойчивой финансовой базой, который из небольшого ­офиса за десять лет вырос в миллиардный бизнес.

https://kaluga.ts-krovizol.ru/

https://kiik-market.ru/

г. Калуга, ул. Болдина 57, офис 206

тел.: 8 (4842) 92-65-87, 92-65-88