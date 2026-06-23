ФУЯО: стекло и люди

Как калужский завод стал точкой притяжения для профессионалов.

В эфире Радио «Комсомольская правда – ​Калуга» прошел марафон работодателей в рамках проекта «Работодатель года – 2026».

В гостях у ведущего Владимира Андреева побывала руководитель отдела персонала компании «Фуяо Стекло Рус» Дарья Мекрюкова.

Нашли отличную замену

— Ваш завод долгое время работал на европейских автогигантов. Сегодня, когда они ушли, удалось ли найти новых партнеров?

— Вы знаете, в какие­­-то годы загрузка действительно немного снижалась. Но теперь мы активно выходим на прежние большие мощности. Заключили контракты с китайскими производителями, такими как Geely и Chery.

Требования у всех клиентов высокие, главный приоритет — ​безопасность, и мы этим стандартам соответствуем. Я думаю, мы еще будем разгоняться, так что только вперед!

— Раз расширяетесь, значит, нужны новые люди. Кто сегодня в приоритете?

— В основном, конечно, люди на производстве. Мы готовы брать всех с нуля, обучать и растить. Работа, скажу честно, физически сложная — ​на ногах всю смену, с тяжелым стеклом (лобовое весит до 13 кг). Но мы готовы рассмотреть абсолютно разных кандидатов.

— Платят ли женщинам столько же, сколько мужчинам, если работа одинаково тяжелая? И вообще, как на заводе относятся к женскому труду?

— Все рабочие места у нас аттестованы. Есть участки, куда женщин не ставят по медицинским показаниям, например, на участок печи. Зато на контроле качества, где нужны усидчивость и внимание к деталям, женщины незаменимы.

Там, где они работают, оплата идет наравне с мужчинами, есть премии за выполнение плана. Так что место найдется каждому.

— В будущем ставка будет сделана на автоматизацию и ИИ? Не потеряют ли люди работу?

— Внедрение таких систем — ​очень затратный и трудоемкий процесс. В ближайшие годы нам точно это не грозит. У нас круглосуточное производство, идет активный набор. Поэтому искусственный интеллект место наших сотрудников не займет.

— А как обстоят дела с обучением? Ведь таких специалистов в вузах не учат.

— Готовых специалистов практически нет, поэтому у нас выстроена мощная система наставничества. Первые три месяца новичок работает с наставником, проходит теорию и практику.

Мы практически не берем руководителей со стороны — ​стараемся растить свои кадры, как это принято во всей корпорации «Фуяо». Наш президент сам когда-­­то начинал простым рабочим. Наши руководители цехов и инженеры начинали на конвейере.

О кадрах, зарплате и жилье

— Кстати, о кадровой политике. Чем вы можете заманить студентов? В чем отличие «ФУЯО» от других?

— Прежде всего стабильностью и возможностью развития. Очень важно привлекать молодежь, показывать, что производство — ​это не только «работа руками», а площадка для карьеры.

Если человек захочет стать инженером, мы поможем, компания приветствует обучение. У нас были случаи, когда девушка с конвейера параллельно выучилась на финансиста и перешла в бухгалтерию.

— А что с иногородними? Есть ли жилье?

— Это огромный плюс нашего предприятия. У нас восемь корпусов общежитий, часть — ​квартирного типа, где могут жить семьи. Плата за «коммуналку» минимальная. Территория охраняемая, благоустроенная, есть детские площадки.

— Расскажите о зар­плате.

— Сегодня у нас абсолютно конкурентоспособная по Калуге зарплата. Она состоит из оклада и ежемесячной премии, которая начисляется с первого месяца в зависимости от выполнения плана участком. Плюс доплаты за квалификацию и вредность. Достойный труд должен оплачиваться достойно.

— Напоследок расскажите, куда звонить и где искать вакансии.

— Звоните в отдел персонала по телефону: 90­96­13. Или приезжайте к нам на завод по адресу: Первый Автомобильный проезд, 6. Мы проведем экскурсию, чтобы вы своими глазами увидели производство. Но щупать стекло не дадим!

г. Калуга, 1‑й Автомобильный проезд, 6.

Отдел персонала: 8 (4842) 90–96–13

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