В Калуге партия «Новые люди» расширяет команду и набирает новых сторонников

В Калуге партия «Новые люди» продолжает укреплять позиции перед сентябрьскими выборами в Государственную Думу. Накануне состоялось торжественное вручение партийных билетов новым членам команды. Это люди разных возрастов и профессий. Для них провели стратегическую сессию, на которой рассказали об основных направлениях работы «Новых людей» в Калужской области.

Например, это программа активного долголетия «Жить по-новому». Сторонники «Новых людей» организуют танцевальные фестивали, бесплатные кинопоказы и другие активности для того, чтобы у людей старшего поколения было больше возможностей для творчества и общения.

Для студентов «Новые люди» с 2022 года развивают программу молодёжного предпринимательства «Я в деле». Она позволяет за несколько месяцев пройти путь от бизнес-идеи к её воплощению.

Совсем недавно партия совместно с фондом «Второй шанс» запустила в Калужской области серию родительских собраний, посвящённых профилактике вредных привычек у детей и подростков. Психологи и другие эксперты рассказывают, как уберечь ребёнка от зависимостей и выстроить с ним доверительный диалог.

Новые члены партии помогут развивать уже существующие проекты и запускать другие.

«К нам приходят люди, которые готовы предлагать решения, брать ответственность и работать на результат. Каждый новый человек в нашей команде — это свежие идеи, энергия и возможности для развития региона. Мы видим большой запрос на обновление, причём люди не просто ждут перемен, а хотят приближать их своей деятельностью», — подчеркнула депутат Законодательного собрания Калужской области, руководитель регионального отделения партии «Новые люди» Анастасия Бурляй.

Она добавила, что в дальнейших планах «Новых людей» — создание целой сети местных отделений партии как в самой Калуге, так и в районах области. Узнать больше о работе «Новых людей» и подать заявление на вступление в партию можно по номеру +7 (996) 030-41-40.