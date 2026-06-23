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Общество

Калужанам доступно электронное оформление пропусков в заповедники и нацпарки

Дмитрий Ивьев
23.06, 07:56
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Фото: Калужские засеки.
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Калужане теперь могут оформить пропуск в национальные парки и заповедники онлайн через портал «Госуслуги». Новый сервис позволяет получить разрешение на посещение охраняемых территорий, въезд личного транспорта и льготные пропуска без визитов в ведомства.

Все заповедные зоны разделены на два направления: «Пульс природы» для активного отдыха и «Мир тишины» для спокойных прогулок. Найти подходящий парк можно с помощью интерактивной карты и фильтров. Сейчас в системе доступно 36 федеральных особо охраняемых природных территорий, а до конца года их число планируют увеличить до 60.

Среди доступных направлений — национальный парк «Угра», который протянулся почти на 200 километров через шесть районов Калужской области. Это место богато не только живописными лесами и реками, но и историческими памятниками, включая места Великого стояния на Угре и Оптину пустынь. Здесь обитают редкие животные, такие как русская выхухоль и зубры.

Для посещения «Угры» необходимо заранее оформить разрешение. Пенсионеры, многодетные семьи, инвалиды и ветераны боевых действий освобождены от оплаты входа. В период нереста рыб и гнездования птиц (с 1 апреля по 10 июня) разрешения выдаются сроком не более чем на семь суток.

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