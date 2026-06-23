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Общество

На Секиотовском пруду беззаботно плавают уточки

Евгения Родионова
23.06, 10:30
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Видеоролик, присланный калужанкой во вторник, 23 июня, заставил нас на минуту забыть о городской суете. На нём - утки, мирно покачивающиеся на воде Секиотовского пруда, несмотря на близость оживлённых улиц и машин.

Жительница города, приславшая запись, отмечает, что в последние годы природа вокруг водоёма заметно ожила: стало больше водоплавающих птиц.

— Хотелось бы, чтобы и люди не забывали об этом уголке и не превращали его в свалку, - пишет женщина.

Кажется, утки ещё не знают, что рядом с ними шумный город, поэтому наслаждаются каждым моментом.

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