На Секиотовском пруду беззаботно плавают уточки
Видеоролик, присланный калужанкой во вторник, 23 июня, заставил нас на минуту забыть о городской суете. На нём - утки, мирно покачивающиеся на воде Секиотовского пруда, несмотря на близость оживлённых улиц и машин.
Жительница города, приславшая запись, отмечает, что в последние годы природа вокруг водоёма заметно ожила: стало больше водоплавающих птиц.
— Хотелось бы, чтобы и люди не забывали об этом уголке и не превращали его в свалку, - пишет женщина.
Кажется, утки ещё не знают, что рядом с ними шумный город, поэтому наслаждаются каждым моментом.
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