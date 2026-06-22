Калужанка ищет любящих хозяев для четырёх щенков
В понедельник, 22 июня, в нашу редакцию обратилась калужанка с просьбой помочь пристроить щенков.
По её словам, малышей спасли на улице. Сейчас им полтора-два месяца, они здоровы, активны, игривы и очень любознательны.
— Щенки обработаны от глистов, привиты по возрасту (сейчас на карантине), едят каши, влажный и сухой корм, - рассказывает женщина. - Дружелюбны к другим питомцам. - Вырастут среднего размера. Остались три девочки и один мальчик.
Все, кто готов подарить малышу любовь и заботу на долгие годы, могут связаться с волонтёрами по телефонам:
Заберите одного из малышей домой! Они ждут вашей любви и заботы. Станьте для них самой лучшей семьёй на долгие годы.
Звоните и забирайте своего друга:
Оксана: 8-910-545-55-52 Виктория: 8-910-913-03-96
Не проходите мимо - подарите щенку дом! 🐶
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