Калужанка ищет любящих хозяев для четырёх щенков

В понедельник, 22 июня, в нашу редакцию обратилась калужанка с просьбой помочь пристроить щенков.

По её словам, малышей спасли на улице. Сейчас им полтора-два месяца, они здоровы, активны, игривы и очень любознательны.

— Щенки обработаны от глистов, привиты по возрасту (сейчас на карантине), едят каши, влажный и сухой корм, - рассказывает женщина. - Дружелюбны к другим питомцам. - Вырастут среднего размера. Остались три девочки и один мальчик.

Все, кто готов подарить малышу любовь и заботу на долгие годы, могут связаться с волонтёрами по телефонам:

Заберите одного из малышей домой! Они ждут вашей любви и заботы. Станьте для них самой лучшей семьёй на долгие годы.

Звоните и забирайте своего друга:

Оксана: 8-910-545-55-52 Виктория: 8-910-913-03-96

Не проходите мимо - подарите щенку дом! 🐶