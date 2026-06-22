Обнинск
+19...+20 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Лосёнок с мамой попали на видео в калужском лесу
Общество

Лосёнок с мамой попали на видео в калужском лесу

Дмитрий Ивьев
22.06, 16:41
0 618
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Запись с фотоловушки в понедельник, 22 июня, опубликовал заповедник «Калужские засеки».

- В заповеднике лоси предпочитают держаться по поймам рек и вдоль опушек, где много молодых кустарников, чьими побегами и корой лоси и питаются, - говорится в комментарии «Калужских засек». - Длинные ноги позволяют лосям спокойно преодолевать и болота, и густые заросли высоких трав, облегчая им передвижение по заповедному лесу.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
животные
Лента настроения
1 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ikw2NUR2WGNjNUJMRzB5cURVdmtWcmc9PSIsInZhbHVlIjoiMU1vR0xRaDRCMWt5NDlvTTN3a1JXMEZqZjJYTDJ1cGJFQlI4NG1wdGZKNFdmc0hta1BMbjU2YVBEeW9FTXBCS2lHeW5ScmxUQjlXZXdEY2FRRkg1RVNVUkUvalMxSTQ3d0ljbnZGTEFSN0piMStFNXBNaVV1MVRSSzVoQkJ2ZGlPdFBncFhUbllyVFdydUE0ZFdoZ2t3MjRJK0VKUmxzcTJqV1JVUUFKdTdSb2FTR0ZvbC84a3RldE1aNFlQZjZKQjBZaWxuWWlDbHEreGNVRHBaVjlMVEdkT0RHZmlyZWsyVjMrRHRMOHhxSHpDOGtjTVdhTnRSZnhlQ3hYaVZqWXJMM1FYT2l6RVBiSzkzR2hCQ2pKR0pZUWVUNTAxMVNCY0tIOTMwZUFEWERzSHhmNm94R3R1a2dxNUtuRjJVVm95K1htekFDdWpyMG9iSjhRb0M5bVJjM0tYeUpTZEYyazlWTllKUDVjYlUwUnBsT0JNN3RvOC9aY2E2SEEyWVY3eC9BU21rUm1IanVVNEllcWFsS2g3a0NIb091S3VzUHpuMFBBYnhkWnZkWGoreTkyRG0yU2VMczdjaGFqM3c4SSIsIm1hYyI6IjdmNGM0OGE3YjU0ODRiNmVjNDFhOWNjNTIzYWJmNjM4NTY1MmIzM2U3Y2EzNThjN2ZmZTZkYzZjNDc2YmIzZWIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ik5ELzBWWEV6V1FsbUVSL2RDa1NHSFE9PSIsInZhbHVlIjoidVpaTGc5MkF4SGJGakd5Z1RGVWhDQlo5NkNrbkNQTGhpMjBKQkY4K21qNnVYMHk2ZGh5QnhjU1laMGhwWldBQkt5TTZ1d2JCVFNRTmNRcHBMZHQwN3FWbmhwbmdhTVNZREZzeWZVblZ5dFNqSWhEOUdMeTdKVEJJY2FJRk1IRUR4L1poOGhOT3ZRbU9uSXpmRk1iQ2l5WVh0ZCs0VVJQc29XUEQzb09kMElGN3VPWWhoNS9UNXVkb3UzTXJXMmVMclpONEhvN2tNWUVDdG1Hano0dDEyc0xJRFJ3RCtoeGtEUlljM0QvRTVUV0lRMVZ3b3YwV2F0Mmp1dHdoRVFzanZ3SitIOXRJdTRtN2tXU0JOa1ljQ0JJK3cvbm9qUlkyOE4zUGFlaEluOWdkQWUzQWYvSXR1M1VuNXk4ZW43bGFnSGJnNUs4TTVCQkpERFlrSWZZTHkwamVkdmxIdjlYMmZ2QjJwYitvT1A4UUpxNTFLby9naUthU2x1ckhpb0M4ZlNNZEs2Y3lkdlNSckZ6aTR2QmpVcjg4Y2xRU1RWTEpuMlVrMEhoOXRwMmMwN011ZjRtR3NPdjNYV0x6a2NLTytGNFMxb1J1dnpLZnpNVXlsL0sxOVV2WHY5eUlKRVlaOXpLVXQ5R0VjUThEN2lOYmlXamdjUCtLQ2NJUFpLb1M5Ui9HelIwclNNcmh0RDBBUHJiU1lPL1pmUjl1NCt0NG1PSXFFdXhZV25ia01CS04rKy9MZGd4MUc3d1pTUm1scGMvSXpCNVdZcXpjcVJ3QUs5a3NZQml5a2wrNnlXOUY0aVBiNklPT3MrbExpMDNlK1FIeHV6ckZ5QzJSL3FuUiIsIm1hYyI6IjVjYTNmMTIwYjEzNDNiOTFlZWYzZTYzZTVlYWM5MzA3MzYxZmE1ZjE0YzBkZGM2N2RhN2ZlM2YxODE2MzQ2ZjkiLCJ0YWciOiIifQ==
18+