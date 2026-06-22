Лосёнок с мамой попали на видео в калужском лесу

Запись с фотоловушки в понедельник, 22 июня, опубликовал заповедник «Калужские засеки».

- В заповеднике лоси предпочитают держаться по поймам рек и вдоль опушек, где много молодых кустарников, чьими побегами и корой лоси и питаются, - говорится в комментарии «Калужских засек». - Длинные ноги позволяют лосям спокойно преодолевать и болота, и густые заросли высоких трав, облегчая им передвижение по заповедному лесу.