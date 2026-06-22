В Калужской области перезахоронили останки 123 советских солдат

Траурная церемония 22 июня прошла на мемориале «Поле Памяти» в Юхновском районе. На ней присутствовали губернатор Владислав Шапша и Полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Игорь Щёголев.

- Обороняя Москву, наш край принял один из самых мощных ударов врага. На Калужской земле покоятся более 250 тысяч советских воинов, - прокомментировал Шапша. - Здесь, на Юхновской земле, шли особенно кровопролитные бои. На мемориале у д. Долина сегодня захоронили останки бойцов, найденные во время Вахты Памяти. В экспедиции принимает участие поисковый отряд ООО «Газпром трансгаз Москва». Генеральный директор компании Александр Бабаков тоже стал участником памятной церемонии.

Имя одного бойца удалось установить по медальону. Это Иван Гаврилович Харьков, 1911 года рождения. Еще 19 имен установлены по архивам.