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Общество

352 калужанина пострадали от укусов клещей за неделю

Дмитрий Ивьев
22.06, 14:56
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Такую статистику Роспотребнадзор зафиксировал за неделю – с 15 по 21 июня.

Среди пострадавших были 59 детей.

Чаще всего клещи атаковали жителей Калуги – 254 случая.

В Кировском районе пострадали 14 человек, в Дзержинском и Людиновском – по 11.

В нынешнем году каждый пятый клещ, которого проверили в лабораториях, был носителем болезни Лайма.

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