352 калужанина пострадали от укусов клещей за неделю
Такую статистику Роспотребнадзор зафиксировал за неделю – с 15 по 21 июня.
Среди пострадавших были 59 детей.
Чаще всего клещи атаковали жителей Калуги – 254 случая.
В Кировском районе пострадали 14 человек, в Дзержинском и Людиновском – по 11.
В нынешнем году каждый пятый клещ, которого проверили в лабораториях, был носителем болезни Лайма.
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