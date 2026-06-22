352 калужанина пострадали от укусов клещей за неделю

Такую статистику Роспотребнадзор зафиксировал за неделю – с 15 по 21 июня.

Среди пострадавших были 59 детей.

Чаще всего клещи атаковали жителей Калуги – 254 случая.

В Кировском районе пострадали 14 человек, в Дзержинском и Людиновском – по 11.

В нынешнем году каждый пятый клещ, которого проверили в лабораториях, был носителем болезни Лайма.