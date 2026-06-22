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Общество

В Калуге прошли мероприятия, посвящённые 85-й годовщине со дня начала Великой Отечественной войны

Дмитрий Ивьев
22.06, 13:58
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22 июня в 4 часа утра на воинском мемориальном кладбище состоялся траурный митинг. Собравшимся напомнили о трагических событиях июня 1941 года, участники митинга возложили цветы к монументу. Также в Калужской области прошла традиционная акция «Свеча памяти».

Глава Калуги Дмитрий Денисов, Председатель Думы Юрий Моисеев, его заместитель Андрей Иванов, руководители подразделений Городской Управы, представители ветеранских организаций, школьники и жители Калуги возложили цветы и венки к Вечному Огню на площади Победы.

«22 июня – одна из самых трагических дат в истории нашей страны. 85 лет назад началась Великая Отечественная война, в ходе которой погибли десятки миллионов советских граждан. К сожалению, в живых уже почти не осталось участников той войны. Но это не значит, что уроки трагических и героических дней можно забывать. Сейчас как никогда важно помнить о том, сколько боли и испытаний выпало на долю нашей Родины, пресекать любые попытки переписать историю нашего народа», – подчеркнул Юрий Моисеев.

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